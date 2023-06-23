عاجل
السيسي: 27 ألف إفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا السيسي: الإنجازات الماضية غير كافية لدعم الدول الإفريقية حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية مع مد إجازة عيد الأضحى  السيسي يشكر ماكرون على دعمه لمصر النقد الدولي: حشدنا 100 مليار دولار من الدول المتقدمة لدعم البلدان النامية
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

وفاة سيدة عقب اشتعال النيران داخل شقتها

اشتعال النيران داخل
اشتعال النيران داخل شقة سكنية

اندلع حريق داخل أحدي الشقق السكنية بمنطقة الدقي بالجيزة، مما أسفر عن وفاة سيدة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية بالدقي، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة مقيمة بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لتجنب اندلاع الحرائق بالشقق السكنية خلال فصل الشتاء، وقد ينتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

مواد متعلقة

السجن المؤبد لمروج مخدرات بمدينة نصر

معركة الجيرة بدار السلام تنتهي بمتوفي

خدمات مرورية بشوارع وميادين القاهرة

خناقة جزارين بدار السلام تنتهي بجريمة

سقوط "لصوص القاهرة" خلال حملة أمنية

معركة بالحجارة بين 17 عاملا وسقوط ضحية

تجار السموم يخترقون القانون والأمن يلاحقهم

اندلاع حريق داخل مطعم كبابجي شهير بروض الفرج
الجريدة الورقية