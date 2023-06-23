وفاة سيدة عقب اشتعال النيران داخل شقتها

اندلع حريق داخل أحدي الشقق السكنية بمنطقة الدقي بالجيزة، مما أسفر عن وفاة سيدة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية بالدقي، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة مقيمة بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لتجنب اندلاع الحرائق بالشقق السكنية خلال فصل الشتاء، وقد ينتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام