لورد إنجليزي يبوح بخطة الغرب لإفشال مصر .. استراتيجية الأنف وحمام السباحة (فيديو)

تطرق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إلى الحديث عن حوار دار بينه وبين اللورد كارينجتون، وزير الدفاع والطاقة والخارجية البريطاني ورئيس حزب المحافظين وأمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو الأسبق عن مصر عقب إحدى المحاضرات.

وقال سمير فرج، إن اللورد كارينجتون الذي توفي في 9 يوليو من عام 2018 أخبره “أن مصر تعتبر أقوى دولة في المنطقة، لكن موضوعة في حمام سباحة (ووضع فرج بكفه تحت أنفه بقليل)"، مواصلًا نقل كلمة كارينجتون له: "فمن حولكم وحول حولكم لا يريدون لمصر أن تموت بحيث تطفو المياه فوق الأنف فلا تستطيع التنفس فتفنى وتموت ولا تنزل للأسفل إلى القدمين فتنهض وتكون قوية، العالم يريد لمصر العيش دون الموت أو الانتفاضة”.

تفوق ميناء بورسعيد على موانيء العالم

وكشف اللواء سمير فرج، في سياق آخر، عن تفوق ميناء بورسعيد على مينا هونج كونج الشهير في الترتيب العالمي، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموانئ.

وأضاف فرج، أن منظومة البنية الأساسية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ساهمت في الارتقاء بجميع الموانئ المصرية، مبينًا أن ميناء السخنة سيكون (الفرود الجديد) بالموانئ خلال شهور، كما سيكون أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأشار الخبير والمفكر الاستراتيجي، إلى أن مصر نجحت في إنشاء رصيف سياحي وبضائع متعددة الأغراض، لافتا إلى أن ميناء العريش وميناء بورسعيد وميناء الإسكندرية سيكون لهم الترتيب والدرجة الأولى في البحر المتوسط، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد.