سمير فرج يكشف تفاصيل أعظم معركة في تاريخ الصاعقة.. فيديو

وجه اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، الشكر للإعلامي أحمد موسى، وحواره مع اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة، وإذاعته أمس على قناة صدى البلد.

وقال اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة تتكون من مجموعة من القطاعات وهي «القوات الخاصة، دفاع جوي، دفاع بري، قوات المشاة».

وأضاف اللواء سمير فرج، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة تشمل كتائب «الصاعقة، والمظلات، المجموعة 777، المجموعة 999، الضفادع البشرية»، كما أن إنشاء قوات الصاعقة أحد نتائج ثورة 1952.

رأس العش

وتابع اللواء سمير فرج: أن قوات الصاعقة لها تاريخ مشرف في مواجهة أعداء مصر، حيث نفذت قوات الصاعقة هجمات على الاحتلال البريطاني ببورسعيد، بالإضافة إلى المشاركة في معركة رأس العش.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن أعظم معركة لقوات الصاعقة كانت معركة رأس العش، موضحًا أن هناك معلومات وردت إلى حشد إسرائيل قواتها أمام هضبة الجولان في سوريا.

ولفت سمير فرج إلى أن الكيان الصهيوني، دمر 80% من مطارات مصر في سيناء، يوم 5 يونيو 1967، وجميع معدات مصر دمرت، كما أن يوم 9 يونيو، أحلك يوم في تاريخ مصر.

وأكد، أن يوم 1 يوليو، قوات المسلحة أخرجت كتيبة من قوات الصاعقة مكونة من 30 جندي مصري يحملون سلاح «آر بي جي»، لمواجهة سرايا مختلفة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، تريد السيطرة على بورفؤاد، حيث استمرت المعركة لأكثر من 7 ساعات بين الطرفين، ونجح أبطال الصاعقة في التصدي لزحف جنود الجيش الإسرائيلي.