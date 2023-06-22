غواصة بيلجورود وحش المياه ينضم إلى أسطول روسيا.. فيديو

تنضم غواصة "بيلجورود" النووية، التي تحمل المسيرات النووية المائية من طراز "بوسيدون"، إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال عام 2023.

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وانضمام الغواصة "بيلجورود" النووية، إلى الأسطول الروسي خطوة تزعج الغرب خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لقدراتها التدميرية الهائلة.

وتحمل غواصة "بيلجورود"، توربيدات نووية مائية مسيرة من طراز "بوسيدون" بعيدة المدى، ولهذه التوربيدات نقاط قوة، إذ يمكنها البقاء في المياه لفترات طويلة وتضرب الأهداف المائية والساحلية على مسافات تبعد نحو 1000 كيلومتر تقريبًا عن الغواصة الأم التي تحملها.

القدرات القتالية للغواصة "بيلجورود" النووية، التي توصف بأنها من أضخم الغواصات في العالم، تشمل قدراتها عبور المحيطات وحمل 100 ميجا طن من القنابل النووية.

موجات تسونامي مدمرة:

وبفضل مفاعلها النووي يمكن أن تملك القدرة على عبور مسافات طويلة والظهور سرًا في أي مكان في العالم لتنفيذ المهام الموكلة لديها، كما يمكنها أن تحدث موجات تسونامي يدمر المناطق الساحلية.

وتعتبر "بيلجورود" واحدة من الأكثر تطورًا وتكنولوجيًا حديثة، وتتميز بالكثير من التقنيات المتطورة في مجال الأسلحة النووية والاستطلاع والتجسس، بالإضافة إلى قدرتها على الغوص إلى عمق يفوق 1000 متر، مما يجعلها تعتبر واحدة من أكثر الغواصات النووية تطورًا وفعالية في العالم.