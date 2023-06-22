غواصة تيتان.. فيكتور الأمل الأخير في إنقاذ رجال الأعمال

غواصة تيتان.. جهود ضخمة تُبذل لانقاذ غواصة تيتان حيث تم الدفع بسفينة "أتلانت" البحثية التابعة للمعهد الوطني الفرنسي لعلوم المحيطات، وهي مجهَّزة بروبوت يسمَّى "فيكتور 6000"، للمساعدة في إنقاذ غواصة "تيتان" السياحية كانت قد فقدت شمال المحيط الأطلسي، وداخلها 5 أشخاص.

سفينة "أتلانت" البحثية

غواصة تيتان.. فقدان الأحد الماضى

وفقدت السفينة التي اختفت، الاتصال بمنظمي الرحلات السياحية، الأحد الماضى، بينما كانت على بعد حوالي 435 ميلًا جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند، خلال رحلة إلى تيتانيك قبالة سواحل كندا. وتم سماع آخر صوت لجهاز التوجيه بعد ظهر يوم الأحد - مباشرة فوق حطام البحر الأكثر شهرة في العالم.

وقد بدأ العد التنازلي الآن، وسط توقعات بنفاد إمدادات الأكسجين الحيوية في الساعة 12.08 مساءً بتوقيت جرينتش "7.08 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة و 9.08 مساءً في سيدني" ، حيث لا يزال يتم سماع ضجيج كل 30 دقيقة من الأعماق ولكن لم يتم تحديد موقعها.

سفينة الأبحاث الفرنسية L'Atalante

ويتمسك الكثيرين بالأمل فى سفينة الأبحاث الفرنسية L'Atalante، التي وصلت إلى منطقة البحث حوالي الساعة 2 صباحًا بتوقيت جرينتش "10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، منتصف نهار سيدني"، وهي تحمل فيكتور 6000 - غواصة آلية بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد ومن الممكن أن تصل إلى أعماق تصل إلى 20000 قدم.

فيكتور

يعتبر فيكتور غطاس فرنسي روبوتي الطراز، يسمونه Victor 6000 الموصوف بأنه القادر الوحيد في العالم على النزول غطسا إلى حيث تعطلت Titan قرب حطام "تايتنيك" الغريق عند عمق 3800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي، وانتشالها من حيث انقطع بها الاتصال.

مميزات فيكتور

يبلغ وزن "فيكتور 6000" 4 أطنان، وسرعة غوصه 1.5 عقدة، أي 2778 مترا بالساعة، النزول إلى 20000 قدم غطسا تحت المياه، تعادل 6000 متر، وهو يحتاج إلى 4 ساعات للوصول إلى Titan البالغ طولها 6.7 أمتار، ثم الصعود بها إلى سطح الماء ليتنفس ركابها الخمسة الهواء طبيعيا، في وقت لم يعد لديهم من الأكسجين إلا ما يكفي للعاشرة صباح الخميس بالتوقيت الأميركي الشرقي، بحسب تقرير نشرته اليوم صحيفة "التايمز" البريطانية.

موقع حطام السفينة تيتانيك

وقد أعلن معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار أن روبوتا يتمكن من الغوص إلى عمق يصل إلى ستة آلاف متر تحت الماء في طريقه للمساعدة في البحث عن غواصة اختفت أثناء هبوطها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك وقد يساعد في تحرير الغواصة إذا كانت عالقة، اضافة الى أن الروبوت المسير المسمى فيكتور 6000، يمكنه الغوص أعمق من المعدات الأخرى الموجودة الآن في المكان الواقع في شمال المحيط الأطلسي، و له أذرع يمكن التحكم فيها عن بعد لقطع كابلات أو تنفيذ مناورات أخرى تساعد في تحرير غواصة عالقة.

سفينة أبحاث فرنسية

ومن المتوقع أن يصل الروبوت، الموجود على متن سفينة أبحاث فرنسية، ما يمنحه فسحة وقت محدودة لتقديم المساعدة قبل الموعد النهائي صباح الخميس الذي من المتوقع أن تنفد فيه إمدادات الهواء في الغواصة المفقودة.

وكشف أوليفييه ليفور، رئيس العمليات البحرية في معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار الذي تديره الدولة والذي يشغل الروبوت، "فيكتور غير قادر على رفع الغواصة بنفسه"، لكن ليفور قال لرويترز إن الروبوت يمكنه المساعدة في ربط الغواصة، التي يطلق عليها تيتان ويبلغ وزنها عشرة أطنان، بسفينة قادرة على رفعها إلى السطح.

وأضاف ليفور "فيكتور قادر على القيام بالاستكشاف المرئي باستخدام جميع معدات تصوير الفيديو المزود بها. كما أنه مزود بأذرع معالجة يمكن استخدامها لتخليص الغواصة، مثل قطع الكابلات أو أشياء من شأنها أن تعيقها في القاع".

فيما يشغل الروبوت طاقم مؤلف من 25 فردا. وقال ليفور "يمكننا العمل بدون توقف لمدة تصل إلى 72 ساعة، ولسنا بحاجة إلى التوقف ليلا".

وقال خفر السواحل الأمريكي إن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الأصوات تضمنت صوت طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة.

وتابع ليفور "لا نعرف ما حدث الأصوات التي سُمعت تعطينا الأمل في أن الغواصة في قاع البحر وأن الناس ما زالوا على قيد الحياة، لكن هناك احتمالات أخرى ممكنة.... حتى لو كان الأمل ضعيفا، سنقطع كل الطريق".