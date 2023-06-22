طريقة عمل أسهل كيكة الجزر للدايت

تعتبر كيكة الجزر من الوصفات السليمة للدايت، حيث أن يدخل الجزر في إعداد مجموعة من الحلويات الخفيفة والتي تتميز بقلة السعرات الحرارية فيها ولما يحمله الجزر من ألياف وفيتامينات تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الجزر اللذيذة.

كيكة الجزر

مقادير كيكة الجزر

- طحين : كوب

- سكر : ربع كوب

- السكر البني : ربع كوب

- بيكنج صودا : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- ملح : رشّة

- الزبدة : ربع كوب (طرية)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- بياض البيض : 1 حبة

- الجزر : 2 كوب (مبشور)

- البيض : 1 حبة (كامل)

كيكة الجزر

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

جهزي وعاء للخلط، أضيفي المكونات التالية: الطحين، والبيكنج صودا، والسكر البني والأبيض واخلطي جيداً.

أضيفي الملح، والجزر المبشور والقرفة واخلطي.

في وعاء آخر، ضعي الزبدة الطرية، والزيت، والفانيليا، وبياض البيض، والبيضة الكاملة واخلطي جيداً.

إبدأي بإضافة خليط الطحين إلى خليط الزبدة والبيض مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزيت ورشة طحين.

اسكبي خليط الكيك بالقالب، وأدخلي القالب للفرن لمدة تتراوح ما بين 40 – 45 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج.

أخرجي القالب من الفرن واتركيه يبرد تماماً ثم قطعيه وقدميه.