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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يقر قواعد وضوابط لضمان الحفاظ على أموال النقابة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، اجتماعًا بمديري الإدارات بالنقابة العامة، حيث أقر مجموعة من القواعد والضوابط في سبيل ضمان الحفاظ على أموال النقابة.


تناول الاجتماع الرؤى والخطط المستقبلية لضبط العمل، وكذا تحصيل رسوم التصديق على العقود، وأرشفة كافة ملفات النقابة إلكترونيًا.
ووجه النقيب العام، خلال الاجتماع، بإثبات العهد الموجودة بسجلات النقابة والمخازن، وأرشفتها على أجهزة كمبيوتر خاصة بالنقابة، واتخاذ ما يلزم بشأن سداد وتسوية العهد المسلمة إلى الموظفين والعاملين وغيرهم، وفحصها فحصًا جيدًا عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض.
وشكل نقيب المحامين، لجنة لزيارة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، لمتابعة تحصيل دمغة المحاماة. كما وجه بإعداد وإرسال خطابات لعدة جهات؛ لتيسير عمل السادة المحامين، وقيام النقابة بدورها على الوجه الأمثل.
وكلف النقيب العام الإدارة المالية، بإعداد بيان تفصيلي حول ما تم صرفه للنقابات الفرعية، خلال الأعوام ٢٠١٨ حتى العام الجاري ٢٠٢٣، وكذا إعداد ميزانيات النقابة في الأعوام الخمسة الأخيرة تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.

نقيب المحامين
نقيب المحامين
نقيب المحامين
نقيب المحامين
نقيب المحامين

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