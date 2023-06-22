حضري اللازانيا بالصوص الأحمر على الطريقة الإيطالية

تعتبر اللازانيا بالصوص الأحمر تصنف أشهي الأكلات، من ألذ أصناف المكرونة الإيطالية المعروفة في العالم، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

لازانيا بالصوص الأحمر

مقادير اللازانيا بالصوص الأحمر

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- طماطم : علبة (مهروسة)

- صلصة طماطم : 4 ملاعق كبيرة

- عجينة اللازانيا : 12 شريحة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- جبن الريكوتا : 2 كوب

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- بقدونس مجفف : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة (كمية إضافية)

- جبن موزاريلا : 250 غراماً (مبشور)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور / كمية إضافية)

لازانيا بالصوص الأحمر

طريقة التحضير

ضعي اللحم في مقلاة على نار متوسطة وقلبي حتى يصبح لون اللحم بنياً، ثم أضيفي الثوم والبصل وقلبي.

أضيفي الريحان الطازج المفروم، والأوريغانو، والسكر البني، وملعقة ونصف من الملح، والطماطم المهروسة، وصلصة الطماطم، واتركي المزيج على النار حتى تتسبك الطماطم مع اللحم لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.

اسلقي اللازانيا في ماء مملح لمدة 5 دقائق ثم صفيها وضعيها جانباً.

اخلطي البيض المخفوق والجبن الريكوتا، وجبن البارميزان، والبقدونس المجفف، والملح.

ضعي طبقة من اللازانيا المسلوقة في طبق الفرن، ووزعي نصف كمية خليط جبن الريكوتا، ونصف كمية جبن الموزاريلا المبشور.

وزعي ثلث كمية صوص الطماطم مع اللحم المفروم، ووزعي رشة جبن بارميزان.

ضعي طبقة أخرى من اللازانيا، ثم خليط الجبن الريكوتا، وباقي كمية جبن الموزاريلا، وصوص الطماطم مع اللحم، وباقي كمية الجبن البارميزان المبشور.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة.

أخرجي الطبق من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق ثم قطعيه وقدميه.