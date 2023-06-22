مصر تواصل صدارتها لبطولة إفريقيا للسلاح .. وزياد السيسي يتمنى تحقيق حلم باريس

أكد زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، أن منتخب الفراعنة يواصل ريادته في بطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات، والمقامة في الفترة من يوم 19 وحتى يوم 23 من شهر يونيو الجاري 2023، في صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

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زياد السيسي يتوج بذهبية سلاح السيف

توج لاعب منتخب مصر زياد السيسي بذهبية منافسات سلاح السيف ببطولة أفريقيا، وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز على زميله أدهم معتز في المباراة النهائيه والتي انتهت بنتيجة 15-9، ليتمكن اللاعب من حصد الذهبية بينما حصل أدهم معتز على الفضية وحصل على البرونزية كلا من محمد عامر لاعب مصر وأبا جيرو لاعب النيجر.

حقق اللاعب زياد السيسي ذهبية الفرق مع زملائه أدهم معتز ومحمد عامر ومدحت معتز، والتي نجح في حصدها بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائيه بنتيجة 45-41.

زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف

قال زياد السيسي عقب التتويج ببطولة افريقيا لسلاح السيف رجال وسيدات: "سعيد بتحقيق ذهبية بطولة إفريقيا على أرض مصر، وسط حضور وتشجيع الجماهير المصرية لي، وجود الجمهور يعطي الميدالية مذاقا خاصًا، وتمكن منتخب مصر بالطبع من السيطره على المراكز الأولى في البطولة رغم قوة المنافسة من قبل الدول الآخرى".

وأضاف زياد السيسي: "بطولة إفريقيا للسلاح أصبحت أقوى بقيام بعض اللاعبين في أوروبا وأسيا بالتجنيس لدول إفريقية، وذلك من أجل الحصول على فرصة أفضل لنيل شرف التأهل للأولمبياد، ومن حظهم انهم في النهاية يواجهون منتخب مصر، ونتمكن من مواصله الريادة ".

وتابع اللاعب المصري: "نجحت في تحقيق الذهبية في أقوى بطولة للتأهيل للاولمبياد، عقب التغلب على منافسي في نهائي مصري خالصا".

وواصل زياد تصريحاته ان المنتخب نجح بالفعل في تحقيق ذهبية الفرق بالتفوق على منتخب تونس، مشيرًا إلى أن منتخب سيف المبارزة رجال ومنتخب سلاح الشيش سيدات قد حصلا على ذهبية الفرق أيضا، والذي يثبت ريادة مصر في اللعبة بمنافسات الفردي والفرق .

كان زياد السيسي قد تمكن من التأهل لنهائي بطولة الفردي عقب الفوز على محمد عامر بنتيجة 15-14 بينما فاز أدهم معتز على على أبا جيرو بنتيجة 15-8 .