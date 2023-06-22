الهلال يستقر على بقاء ثنائي أجنبي

استقر مسؤولو نادي الهلال السعودي على مصير لاعبيه الأجانب في إطار الاستعدادات للموسم المقبل.

اتفقت إدارة الهلال على بقاء الثنائي الأجنبي ميشيل دالجادو و كاريلو بسبب المستويات المميزة لهما مع أزرق العاصمة على أن يرحل الثلاثي موسى ماريجا والكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي ماتيوس بيريرا هذا الصيف بحسب ما نشرته جريدة “عكاظ” السعودية.

وتعمل إدارة نادي الهلال السعودي على حسم صفقات من العيار الثقيل في ظل خصخصة الأندية السعودية وجذب العديد من الأسماء الامعة في سماء الكرة الأوروبية على غرار النصر واتحاد جدة اللذان تعاقدا مع كريسيانو رونالدو كريم بنزيما ونجولو كانتي.

واستغنى الهلال عن خدمات الثنائي الأرجنتيني لوتشيانو فييتو والنيجيري أودين إيجالو بعد انتهاء عقديهما في نهاية الموسم الماضي.

ويستأنف الهلال التدريبات الجماعية الأحد المقبل، من أجل الاستعداد للموسم القادم ومن المقرر أن تسافر بعثة نادي الهلال إلى النمسا، 2 يوليو المقبل لخوض معسكر الخارجي الذي يستمر حتى 20 من نفس الشهر.

تستعد أندية الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لإبرام المزيد من الصفقات الأوروبية لدعم احتياجات الفريق، وبعد قرار الدعم بلاعبين من الصف الأول، ويعتبر فريق الهلال الأكثر خسارة بسبب تلك الصفقات.

يواصل الثنائي سلمان الفرج وخليفة الدوسري برنامجهما التأهيلي للحاق ببعثة الهلال السعودي المسافرة إلى النمسا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن سلمان الفرج وخليفة الدوسري، سيسافران مع بعثة نادي الهلال إلى النمسا، من أجل استكمال برنامجهما العلاجي.

ويعاني سلمان الفرج من إصابة في الساق بينما سيجري خليفة الدوسري عملية جراحية على مستوى الكتف.

وطمأن الجهاز الطبي جماهير الهلال على الثنائي عبد الإله المالكي ومتعب المفرج حيث أكد أنهما أصبحا جاهزين طبيا للمشاركة مع نادي الهلال، عقب تعافيهما من الإصابة على مستوى الرباط الصليبي، في الفترة الماضية.