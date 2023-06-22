طرق الرهان في Solana و Polygon مقابل برنامج الإحالة في Caged Beasts

هل تهتم بتوليد دخل سلبي؟ لا تبحث بعيدًا عن عالم العملات المشفرة. في السنوات الأخيرة، لم توفر العملات المشفرة فقط فرص استثمار جديدة بل فتحت أيضًا أبوابًا لطرق مختلفة لكسب دخل سلبي. من الرهان إلى برامج الإحالة، توفر مجال العملات المشفرة طرقًا مبتكرة لزيادة ثروتك أثناء نومك.

في هذا المقال، سنستكشف كيف يمكنك كسب دخل سلبي من خلال العملات المشفرة، مركزين على عملية الرهان وبرامج الإحالة. سواء كنت من عشاق العملات المشفرة أو مبتدئًا في عالم الأصول الرقمية، فاكتشاف هذه الفرص يمكن أن يفتح بوابة إلى تدفق مستمر من الأرباح ويساعدك في استغلال الإمكانات الكاملة لسوق العملات المشفرة. لذا، دعنا نغوص في عالم الدخل السلبي مع العملات المشفرة ونستكشف الفرص المثيرة التي تنتظر.

كيفية الرهان في Solana؟

توفر Solana (SOL)، سلسلة كتل شعبية معروفة بعملتها المشفرة الأصلية SOL وسرعات المعاملات المثيرة للإعجاب، فرصة للمستخدمين لكسب مكافآت من خلال الرهان. يستكشف هذا المقال عملية الرهان في Solana لكسب دخل سلبي.

يمكن إجراء الرهان على الصرافات مثل Coinbase و Kraken و Binance، أو من خلال محافظ الرهان مثل Solana Wallet و Exodus. تشمل العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة الرهان الأمان والرسوم وجودة وسلامة المحفظة وخدمة العملاء ووقت تشغيل المحقق والسرعة. يضمن تقييم هذه العوامل بعناية تجربة رهان آمنة ومربحة مع Solana .

كيفية الرهان في Polygon؟

هو حل السلسلة الفرعية Polygon (MATIC) الذي يعمل على شبكةEthereum، بهدف تحسين سرعات المعاملات وتقليل الرسوم لمطوري التطبيقات المركزية (dApp). يمكن رهن رمز الشبكة الأصلي MATIC بسهولة باستخدام Blockdaemon. من خلال رهن MATIC، يمكن للمستخدمين دعم شبكة Polygon وفي الوقت نفسه كسب مزيد من رموز MATIC كمكافآت للرهان.

يمكن الحصول على رموز MATIC من خلال الصرافات المركزية مثل Coinbase و Kraken و Binance، أو الصرافات غير المركزية مثل Uniswap. لرهن MATIC، يجب على المستخدمين التأكد من أن رموزهم في تنسيق ERC-20 وسحبها من الصرافات إلى سلسلة Ethereum. يمكن ربط المحافظ الشهيرة مثل MetaMask و Coinbase Wallet و Trust Wallet بلوحة التحكم الخاصة بـ Polygon لأغراض الرهان.

كيف يعمل برنامج الإحالة في Caged Beasts ؟

تهدف Caged Beasts (BEASTS)، التي أنشأها Rabbit 4001، إلى استعادة السيطرة على العالم من البشر. مع كل مرحلة قبل البيع، يقدم Rabbit 4001 وحشًا محبوسًا جديدًا، مشاركًا المجتمع المتنامي. مع تجميع الأموال للمشروع، ستتطور وتنضج هذه الوحوش، مما يضيف إثارة وقيمة محتملة للمستثمرين المبكرين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء رموز الإحالة الخاصة بهم، مما يجعلهم يكسبون 20٪ من المبلغ المودع بالETH أو BNB أو USDT مباشرة إلى محافظهم. في الوقت نفسه، يحصل أولئك الذين يستخدمون رمز الإحالة على 20٪ إضافية من رموز BEAST، مما يخلق تكتيكًا مربحًا ومبتكرًا للبيع قبل البدء يعزز المجتمع بقوة ودعم.

أفكار نهائية

في الختام، يقدم كسب الدخل السلبي مع العملات المشفرة فرصة مقنعة للمستثمرين الذين يبحثون عن مصادر مالية إضافية. من خلال الرهان، وزراعة العائد، أو المشاركة في برامج الإحالة، يمكن للأفراد توليد عوائد مستمرة على حيازاتهم من العملات المشفرة. ومع ذلك، من الضروري إجراء بحث شامل، والنظر في التدابير الأمنية، وتقييم المخاطر المحتملة قبل الاشتراك في أي استراتيجيات الدخل السلبي. بتخطيط دقيق ونهج متوازن، يمكن للعملات المشفرة أن تقدم وسيلة مجزية لزيادة ثروتك مع مرور الوقت.

تعرف على المزيد عن Caged Beasts:

Website: https://cagedbeasts.com

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