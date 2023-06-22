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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

اصنعي الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني بخطوات بسيطة

الكوكيز بحبيبات
الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني

تعد الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني لها مذاق لذلذ، يعشقها الصغار والكبار، من أسهل الوصفات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكوكيز وقدميه بجانب فنجان من القهوة.

 الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني
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مقادير الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني

- السكر البني : كوب

- زبدة الفول السوداني : كوب

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

 الكوكيز بحبيبات الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني
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طريقة التحضير

اخلطي السكر والبيض مع زبدة الفول السوداني جيداً حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تمتزج المكونات.

ضعي العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

حمّي الفرن على حرارة 350 درجة وبطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من العجين وضعيها في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً لمدة 10 دقائق ثم قدميه.

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