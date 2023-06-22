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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

حضري حلى الزبادي بالنسكافيه بأسهل طريقة

حلى الزبادي بالنسكافيه
حلى الزبادي بالنسكافيه

تعد حلى الزبادي بالنسكافيه من أشهي الحلويات التي يمكن صنعها،  لها مذاق خاص ومختلف، من الحلويات الباردة التي تناسب ضيافة فصل الصيف، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير حلى الزبادي بطعم قهوة النسكافيه.

حلى الزبادي بالنسكافيه

مقادير حلى الزبادي بالنسكافيه

- الطبقة الأولى :

بسكويت : علبتين

الزبدة : 100 غراماً

- الطبقة الثانية :

لبن زبادي : علبتين

سكر : نصف كوب

حليب : كوب وربع

- الطبقة الثالثة :

قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة ونصف (نسكافيه)

الماء : كوب ونصف

كريم كراميل : كوب ونصف

حلى الزبادي بالنسكافيه

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى: اطحني البسكويت ثم امزجيه مع الزبدة.

رصي الخليط في صينية ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

لتحضير الطبقة الثانية: اخفقي الزبادي مع السكر والحليب في وعاء.

وزعي المزيج على قاعدة البسكويت، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق فقط حتى يتماسك المزيج.

لتحضير الطبقة الثالثة: ضعي في قدر على النار الكريم كراميل مع الماء والنسكافيه.

حركي المكونات معاً جيداً حتى تتجانس ويثخن المزيج.

وزعي المزيج، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لساعتين على الأقل.

قطعي حلى الزبادي بالنسكافيه إلى مربعات ثم قدميه.

حلى الزبادي بالنسكافيه

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