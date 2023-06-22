زيادة ضربات القلب تسبب اضطراب في التنفس والغدة الدرقية

أكد الدكتور سيرغي أغابكين، أن يعاني البعض عند استيقاظهم من النوم بحالة اضطراب في عملية التنفس، وذلك ينتج عن زيادة معدل ضربات القلب، وأحيانا تستمر هذه الحالة حتى الظهر، مشيرا إلى أن هناك زيادة معدل ضربات القلب في الصباح، قد تكون سمة من أعراض مرض الغدة الدرقية.

الغدة الدرقية

ويقول سيرغي أغابكين :"يجب في مثل هذه الحالات استخدام جهاز هولتر لمتابعة الحالة، وبعد ذلك يفك الطبيب المختص بأمراض القلب ما يسجله الجهاز باستخدام كمبيوتر، فقد يتضح أن سبب هذه الحالة مرتبط بارتفاع صوت المنبه، وبعد ذلك ينخفض معدل ضربات القلب تلقائيا، أو قد تكون بسبب وجود مشكلة في عمل الغدد الصماء: الغدة الكظرية، الغدة الدرقية".

الغدة الدرقية

نصح سيرغي أغابكين أن من يتعرض لهذة الحالة عليه الخضوع لفحص شامل لتحديد السبب بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب، لأنه في بعض الحالات يكون السبب تناول أدوية تؤثر في عمل الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون أدوية مسكنة.

الغدة الدرقية

ماهي الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صماء توجد في الفقريات. تقع هذه الغدة عند الإنسان في مقدمة الرقبة أسفل تفاحة آدم وتتكون من فصين متصلين. يرتبط الثلثان السفليان من الفصين برباط رفيع من الأنسجة يُدعى "برزخ الغدة الدرقية" (thyroid isthmus،. الوحدة الوظيفية للغدة الدرقية هي حويصلات غدية كروية الشكل تدعى "حويصلات الدرقية"، تتركب الحويصلة من طبقة واحدة من خلايا طلائية تدعى "الخلايا الحويصلية" تحيط بفراغ الحويصلة الذي يمتلئ بمحلول غرواني، وتوجد خلايا أخرى تدعى "الخلايا المجاورة للحويصلات" في المسافات الواقعة بين الحويصلات، تفرز الغدة الدرقية ثلاث هرمونات، وهي هرموني الدرقية "ثلاثي يود الثيرونين T3 والثيروكسين T4" المحتوية على اليود والهرمون الببتيدي الكالسيتونين. يؤثر هرموني الدرقية على معدل الأيض وتصنيع البروتين، كما يؤثران في النمو والتطور عند الأطفال. يلعب الكالسيتونين دوراً في توازن الكالسيوم داخل الجسم. يتم تنظيم إفراز هرموني الغدة الدرقية بواسطة الهرمون المنبه للدرقية (TSH) الذي تنتجه الغدة النخامية الأمامية والذي بدوره يتم تنظيم افرازه بواسطة الهرمون المطلق لموجهة الدرقية (TRH) الذي تنتجه تحت المهاد.

الغدة الدرقية

جنينياً، تتطور الغدة الدرقية في أرضية البلعوم عند قاعدة اللسان خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من الحمل. ثم تنزل أمام القناة الهضمية البلعومية، وفي النهاية تهاجر إلى قاعدة العنق بعد عدة أسابيع قليلة. تظل الغدة الدرقية أثناء الهجرة متصلة باللسان من خلال قناة ضيقة تُدعى "القناة الدرقية اللسانية"، في نهاية الأسبوع الخامس من الحمل تتحلل القناة الدرقية اللسانية، وخلال الأسبوعين التاليين تهاجر الغدة الدرقية المنفصلة إلى موقعها النهائي.

يستخدم مصطلح "سوي الدرقية" (Euthyroid) لوصف الحالة الوظيفية الطبيعية للغدة الدرقية في الجسم. تشمل اضطرابات الغدة الدرقية فرط الدرقية (hyperthyroidism)، وقصور الدرقية (hypothyroidism)، والتهاب الدرقية (thyroiditis)، وتضخم الدرقية (goitre)، وعقيدات الدرقية، ة. يتميز فرط نشاط الغدة الدرقية بالإفراز المفرط لهرمونات الغدة الدرقية: السبب الأكثر شيوعًا هو المرض المناعي الذاتي المعروف بـ«داء غريفز». يتميز قصور الغدة الدرقية بنقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية: السبب الأكثر شيوعًا هو نقص اليود. في المناطق التي تعاني من نقص اليود في النظام الغذائي، يعتبر قصور الغدة الدرقية الناتج من نقص اليود السبب الرئيسي للإعاقة الذهنية التي يمكن الوقاية منها عند الأطفال. في المناطق التي تحتوي على اليود، يكون السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية هو اضطراب المناعة الذاتية المعروف باسم "التهاب الغدة الدرقية المنسوب لهاشيموتو".

لوحظ وجود الغدة الدرقية وأمراضها المختلفة وعلاجها لقرون عديدة، على الرغم من أن الغدة نفسها لم يتم وصفها أو تسميتها إلا منذ عصر النهضة. تطورت المعرفة بالغدة الدرقية وكيمياءها الحيوية واضطراباتها خلال أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين. تطورت العديد من العلاجات الحديثة وطرق التشخيص طوال منتصف القرن العشرين، بما في ذلك تحسين التقنيات الجراحية لاستئصال الدرقية (thyroidectomy) لعلاج تضخم الدرقية؛ استخدام اليود المشع والثيوراسيل لعلاج داء غريفز؛ وسحب العينات (الخزعات) بالإبرة لتشخيص عقيدات الغدة الدرقية.