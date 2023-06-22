فتاة الفستان الأزرق والسوداني آخر ضحايا السوشيال ميديا.. كاميرا تُدمّر حياة

أصبحت السوشيال ميديا هي المحرك الرئيسي المتحكم في مصائر البشر، ومع تضاعف الحسابات الشخصية، تحول كل شخص يملك صفحة على فيسبوك أو تويتر إلى قاضيٍ يصدر أحكاما على غيره دون معرفة أو إدراك.

مقلب دمر حياة رجل سوداني

دمر مقلب نفذه شابين سعوديين في رجل سوداني، حياته، وقلها رأسا على عقب، ونشر الرجل مقطع فيديو عبر تويتر، يعلن فيه أنه لن يسامح الشابين السعوديين مطالبا الجهات المختصة بمساعدته، بعدما دمر المقلب حياته، وأدى لطلاقه من زوجته.

وأوضح الرجل أنه لم يكن يعلم أي شيء عن المقلب، كما لم يوافق على نشره، مؤكدا أن انتشار الفيديو أساء له، حتى إن أولاده رفضوا التحدث إليه، وعرضه لمشاكل عدة مع الشعب السوداني والسعودي أيضا.

تعاطف مع الرجل العديد من السودانيين والسعوديين، خلال الساعات الماضية، واعتبروا أنه تعرض لإساءة كبيرة، ومشاكل عدة مع أولاده وعائلته بعد انتشار فيديو المقلب الشهير.

وكانت شرطة مكة ألقت أمس الأربعاء القبض على الشخصين صاحبي المقلب لإساءتهما للوافد عبر محتوى مرئي، وفق ما أعلن جهاز الامن العام السعودي.

وقال في بيان إنه تم القبض على "مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي يسيئان لمقيم بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة وتوثيق فعلهم ونشره".

كما أكد الأمن العام أن هذا التصرف يمس "بالحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة".

يشار إلى أن المقلب المذكور كان أثار موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث اعتبر العديد من المغردين السعوديين والسودانيين أن هذا النوع من "مزاح" مسيء جداً وفي غير مكانه.

فيما أكد آخرون أن الوافد لم يوافق على تصويره، وبالتالي نشر المقطع المصور مخالف للقانون.

سيدة الفستان الأزرق

كان كل ذنبها أنها رقصت في فرح صديقتها التي أحبتها وفرحت كثيرًا من أجلها، ولم تكن تدرك أن خلف فرحتها تكمن التعاسة والحزن وخراب لحياتها.

ياسمين شابة جميلة التقط لها مقطع فيديو، وهي ترقص في فرح صديقتها، ملابس طويلة ومحتشمة وحجاب، ونشر ملتقط الفيديو المقطع عبر السوشيال ميديا، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحولوا لقضاة وحكموا عليها بالفسق لأنها رقصت بالحجاب.

قالت ياسمين "سيدة الفستان الأزرق" إنّها لا تسامح أي شخص تنمر عليها وتحدث عنها بشكل سيئ، موضحة أنها غير متزوجة كما تداول عبر بعض المواقع، وتشعر بالخجل من الظهور في الشارع بعدما حدث معها.

وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي نزل الفيديو، والناس اللي استعملته بشكل خاطئ وتحدثوا عني بالباطل وطلعوا عني شائعات، أنا بقيت مكسوفة أنزل أمشي في الشارع من كتر الكلام والتعليقات السخيفة".

وأشارت ياسمين، إلى أن أغلب الموجودين في الفرح كانوا سيدات، والفرح عائلي ولم يكن هناك أحد غريب، لافتة إلى أن بعض الأشخاص اتهموها بأنها كانت تسعى للعثور على عريس برقصها، متابعة: "ده كلام يوجع، أنتم لا تتخيلون الوجع الذي عانيته وعانته والدتي، مفيش حد له حق يحكم على حد بالطريقة دي".