مقلب يدمر حياة سوداني.. زوجته طلبت الطلاق وعائلته قاطعته ( فيديو)

"مقلب الكاميرا خرب حياتي وبيتي" بهذه الكلمات وصف الرجل السوداني الذي ظهر في مقطع فيديو مقلب قام به شابين سعوديين، معربا عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأمور بعد المقلب الذي انتشر على السوشيال ميديا ودمر حياته العائلية.

ونشر الرجل مقطع فيديو عبر تويتر، يعلن فيه أنه لن يسامح الشابين السعوديين مطالبا الجهات المختصة بمساعدته، بعدما دمر المقلب حياته، وأدى لطلاقه من زوجته.

وأوضح الرجل أنه لم يكن يعلم أي شيء عن المقلب، كما لم يوافق على نشره، مؤكدا أن انتشار الفيديو أساء له، حتى إن أولاده رفضوا التحدث إليه، وعرضه لمشاكل عدة مع الشعب السوداني والسعودي أيضًا.

تعاطف مع الرجل العديد من السودانيين والسعوديين، خلال الساعات الماضية، واعتبروا أنه تعرض لإساءة كبيرة، ومشاكل عدة مع أولاده وعائلته بعد انتشار فيديو المقلب الشهير.

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السوداني صاحب المقلب الذي أنتشر مؤخراً يتحسب على الشخص الذي مقلبه لأنه نال من سمعته مما أدى إلى خلافه مع أبناءه وطلاقه من زوجته! pic.twitter.com/t4wuE3lrf6 — Golden Dose (@GoldenDose) June 20, 2023

يذكر أن شرطة مكة المكرمة ألقت أمس الأربعاء، القبض على الشخصين صاحبي المقلب لإساءتهما للوافد عبر محتوى مرئي، وفق ما أعلن جهاز الامن العام السعودي.

ونشرت بيان أعلنت فيه " أنه تم القبض على شابين ظهرا في محتوى مرئي يسيئان فيه لمقيم بظهور أحدهما متنكرًا، بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة وتوثيق فعلهم ونشره".

كما أكد الأمن العام أن هذا التصرف يمس "بالحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة".

وأثار المقلب موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث اعتبر العديد من المغردين السعوديين والسودانيين أن هذا النوع من "مزاح" مسيء جداً وفي غير مكانه، وأكد آخرون أن الوافد لم يوافق على تصويره، وبالتالي نشر المقطع المصور مخالف للقانون.