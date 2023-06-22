وزير الرياضة يبحث استعدادات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد

التقي اليوم الخميس الدكتور اشرف صبحي بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بالدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وذلك لبحث اخر استعدادات جامعة حلوان لاستضافة اسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر والذي تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع و البيئه، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربيه الرياضيه بنين، والدكتور امل عبد الله عميد كلية التربية الرياضيه بنات ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والد كتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة ،والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور محمد الكردي رئيس الادارةالمركزيةللاداءالرياضي، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ،والدكتور احمد حسان مدير النشاط الطلابي ، والدكتورة علا كمال مدير الانشطة الجامعية ، والدكتورة غادة جمال مدير القاعدة الشعبية .

وتناول اللقاء اخر استعدادات جامعة حلوان لاستضافة اسبوع شباب الجامعات ، وركز وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على أهمية الحدث حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف فى العديد من الانشطة الرياضية ،والعلمية، والاجتماعية ،والثقافية والجوالة .

وتوجه رئيس جامعة حلوان الدكتور سيد قنديل بالشكر للسيد وزير الرياضة على حسن استقباله ودعمه لانجاح اسبوع شباب الجامعات كما توجه رئيس جامعة حلوان بالتهنئة للدكتور اشرف صبحي لفوزه برئاسة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية .

الجدير بالذكر ان جامعة حلوان ستستضيف أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية ويتخلل الأسبوع العديد من الانشطة الرياضية منها (قدم خماسي ،كرة يد، كرة طائرة، العاب القوي، تنس الطاولة ،كرة السلة ) بالاضافة الى الانشطة الفنية والاجتماعية والثقافية المتنوعة .

يذكر أن الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام ٢٠١٥ شهد رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة قناة السويس ، بالإضافة إلى لقاء السيد الرئيس برؤساء الجامعات والطلاب، بمشاركة ٧ آلاف طالب وطالبة يمثلون ٢٥ جامعة مصرية، والذي كان تحت شعار «بالعلم والشباب.. تحيا مصر».