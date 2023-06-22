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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مستوطنون يعتدون على فلسطينين بقرية جالود

ارشيفية
ارشيفية

يواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءتهم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسط صمت المجتمع الدولي.

وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية جالود جنوب مدينة نابلس، حيث اعتدى المستوطنون على منازل المواطنين وممتلكاتهم.

هجوم على قرية جالود

وأكدت مصادر محلية فلسطينية، أن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، وثلاثة آخرين بالحجارة، واثنين بشظايا رصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

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وأفادت المصادر بأن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية والقرى المجاورة الذين هبوا للتصدي للهجوم، وبين المستوطنين وجنود الاحتلال.

ويأتي هجوم المستوطنين الإسرائيليين على جالود عقب يوم من هجومهم على بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله ، بحماية قوات الاحتلال، الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، إضافة لإحراق عدد من المنازل والمركبات.

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