طبيبة تحذر: "النظافة تهدِّدُ حياة الأطفال في هذه الحالة" (تفاصيل)

حذرت طبيبة أطفال، أن النظافة المفرطة قد تؤذي الأطفال، نظرًا لأنها تؤثر سلبيًا في عملية تكوين المناعة لديهم.

تأثير النظافة المفرطة على مناعة الأطفال:

وفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أوضحت طبيبة الأطفال أن منظومة مناعة الجسم معقدة جدًّا، فهي تبدأ تتشكل في الرحم بغض النظرعن كون المنزل معقمًا أو متسخًا، ولكن اكتشف العلماء مؤخرًا، وجود علاقة بين انخفاض خطر أمراض الحساسية لدى الأطفال وبين الاتصال النشط بالميكروبات.

تأثير النظافة المفرطة على مناعة الأطفال

أضافت الطبيبة أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات بما فيها الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية والتفاعل الاجتماعي النشط في الهواء الطلق واتباع نظام غذائي متنوع والاستخدام العقلاني لمضادات الحيوية، تساعد على تخفيض خطر إصابة الأطفال بأمراض الحساسية.

كما أشارت الطبيبة إلى أن التوازن يلعب دورًا مهمًا في تطور منظومة المناعة وكذلك النظم الأخرى في الجسم، ولكن يجب ألا نركز دائمًا على تعقيم البيئة المحيطة بالطفل، وفي نفس الوقت لا نهمل الأمان الذي توفره النظافة، لأنه لا يمكن أن تكون جميع الأوساخ آمنة.