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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

طعنة نافذة في الرقبة تنهي حياة شاب بشبرا الخيمة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

واقعة مأساوية شهدتها مدينة شبرا الخيمة، فلم تنضب ذاكرة الأهالي من واقعة إنهاء حياة سيدة على يد زوجها، بمنطقة أم بيومي، إلا وتكالب عليهم خبر وفاة شاب بجرع قطعي في الرقبة على يد أحد أقارب زوجته، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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القصاص من 3 متهمين بإنهاء حياة شاب في شبرا الخيمة

 

تفاصيل الواقعة:

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة المدعو "س ا"، 35 عامًا، إثر جرح بـ كتر بالرقبة ولقي حتفه في الحال. 

 انتقلت الأجهزة الأمنية، على الفور  لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد عطية"، قريب زوجته، وأنه ارتكب الواقعة باستخدام سلاح أبيض كتر. 

 التحريات الأولية: 


 كشفت التحريات أن المجني عليه متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات، وحررَّ محضرٌ بالواقعة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل للجهات التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

  استعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفى، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

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