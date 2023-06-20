امتحانات الثانوية العامة.. دراجة بخارية تصدم فتاتين في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالبتين تمت إصابتهما بجروح متفرقة أثناء عبورهما شارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، صدمتهما دراجة بخارية، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل إصابة طالبتين بشبرا الخيمة:

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من مستشفى ناصر التخصصى بإصابة حبيبة، أ ، إ 16 سنة طالبة، وميرفت، م، م 16 سنة أثناء عبورهما شارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتسيير حركة المرور بالشارع لعدم تعطل مصالح المواطنين، وتبين من التحريات أن الطالبتين أثناء عبورهما شارع 15 مايو صدمتهما دراجة بخارية بعد عودتهما من امتحانات الثانوية العامة، وتم ضبط قائد الدراجة البخارية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل إحالة سائق إلي المفتي بسبب قتل شخص:

في وقت مسبق، أحالت هيئة الدائرة السابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه، وتأجيل محاكمة شقيقيه لاتهامهم بقتل شخص وإصابة شقيقه لخلافات بينهم فى القناطر الخيرية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي الشاهد، وتامر عادل حجازي، وعمرو محمد عبدالوهاب مخلوف، وأمانة سر عاصم طايل.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 17275 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 2850 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في 9/7/2022، قام ناجي معروف إبراهيم، 26 سنة، وشهرته دقدق، سائق ونش، ومروان معروف إبراهيم، 19 سنة، ميكانيكي، وأدهم معروف إبراهيم، مقيمين شارع المرور بقرية شلقان فى القناطر الخيرية، قتلوا عمدًا المجني عليه محمد شعبان محمد عبدالرحمن عن سبق إصرار، وترصد إثر خلاف سابق فيما إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه فأعدوا له سلاحًا ناريًا - فرد خرطوش وذخيرته وسلاحًا أبيضًا، وتوجهوا لمسكنه لإتيان فعلتهم المشؤومة فلم يجدوه به فقبعوا هم الثلاثة بمحل أيقنوا مروره هو وعشيرته به وما أن لاح لهم المجني عليه المار بيانه حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من فرد الخرطوش سالف الذكر قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازره على النحو المبين بالأوراق.

وبين أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أحمد شعبان محمد عبدالرحمن عن سبق إصرار وترصد إذ وبفراغ المتهم الأول من فعلته محل الاتهام الأول وإبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازره أطلق هو صوبه عيارًا ناريًا من ذات السلاح الناري المُشار إليه بالاتهام الأول قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه لما أصابه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

وجاء أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري مواد الاتهام.