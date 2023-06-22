المدير العام للإيسيسكو يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، ومعمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالجمهورية اليمنية، سبل تعزيز الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو واليمن، خصوصا في الثقافة وحفظ وتثمين التراث، وبناء قدرات العاملين في المجال.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور السفير عز الدين الأصبحي، سفير اليمن لدى المغرب، والوفد المرافق للوزير، استعرض الدكتور المالك أبرز ما تقوم به المنظمة من مشاريع وبرامج في مجالات اختصاصها باليمن، خاصة في مجال دعم التعليم، وبناء قدرات الشباب، ومنها مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة بالتعاون مع مؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لدعم اليمن، في مجال وصون وتثمين التراث، حيث سجلت عددا من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية اليمنية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، مشيرا إلى استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم وفق الأولويات والاحتياجات التي تحددها جهات الاختصاص اليمنية.

من جانبه أعرب الإرياني عن انبهاره بالنقلة النوعية التي شهدتها الإيسيسكو خلال السنوات الثلاث الماضية، والأدوار التي تقوم بها المنظمة لخدمة دولها الأعضاء، مؤكدا حرص اليمن على تطوير التعاون المثمر مع الإيسيسكو، والتوسع في البرامج والمشاريع المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من مقترحات البرامج والمشاريع للتعاون بين الإيسيسكو ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية. حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، والسفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الحوار الحضاري.

وعقب اللقاء اصطحب المالك الإرياني والوفد المرافق له في جولة بأجنحة وأقسام المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا بشراكة استراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، حيث يروي ويوثق بالتفصيل سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، عبر أحدث تقنيات العرض.



وزير الأوقاف ينشر دليل الحج كاملًا للمسلمين

نشر الدكتور محمد مختا جمعة وزير الأوقاف، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جميع أعمال موسم الحج.



وقال الوزير، تبدأ أعمال الحج بالنية ، وهي: الإحرام، وهو القصد المخصوص لأداء النُسُك ، والنية في الحج تتوجه إلى تحديد النوع الذي يختاره الحاج من أنواع الإحرام

يتنوع الإحرام إلى ثلاثة أنواع: الإفراد : وهو أن ينوي الحج وحده

والتمتع: وهو أن ينوي العمرة متمتعًا بها إلى الحج

والقران: وهو أن يجمع بين أعمال الحج والعمرة في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل من إحرامه إلا بعد تمام أعمال العمرة والحج معًا ، وعليه بعد ذلك إن أحرم متمتعًا أو قارنًا أن يذبح هديًا ، وهو سُبع بدنة أو سُبع بقـرة ، أو شاة ، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، وسبعة عندما يعود إلى بلده.