الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اتفاق لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "الدولية ستيل"، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

txt

مدبولى يتابع مع وزير الصحة عددًا من ملفات عمل الوزارة

وقام بالتوقيع على عقد الاتفاق كل من عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس أحمد أنور الجرواني، المدير العام لشركة "الدولية ستيل".

ايجي درو

وينص العقد على اتفاق الشركتين على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم " ايجي درو"، يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد "PC Wire" التي يتم استخدامها في تصنيع فلنكات السكة الحديد، والاعمدة الكهربائية، والهياكل المعمارية مسبقة الصب، وأنابيب الصرف الصحي الخرسانية، كما تستخدم في تصنيع خزانات المياه بهدف توفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وبحسب العقد، يتعاون الطرفان لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك، كما نظمت بنود الاتفاق الاحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع إعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمساحة نحو 15 ألف م2، بمنطقة المعصرة، بإحدى الشركات المملوكة لها.
 

مواد متعلقة

مدبولى يتابع مع وزير الصحة عددًا من ملفات عمل الوزارة

اتفاق لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور

مدبولي يناقش مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع

مدبولي يستعرض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ"رمسيس"

الإحصاء: 28 % زيادة بأعداد الموفدين للخارج في مهام علمية

الإحصاء: 1.8 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لفرنسا

الحكومة توافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية

مدبولي: افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات الأبعادية يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات الإنجاز

الجريدة الورقية