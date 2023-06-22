السفير السعودى بالقاهرة: المملكة حققت قفزة في تمكين المرأة بفضل توجيهات القيادة

خلال احتفال السفارة باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي، بدور المملكة العربية السعودية كراعي أساسي لاعتماد اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية في منظمة الأمم المتحدة، معربًا عن شعوره بالفخر والاعتزاز للقفزة النوعية التي شهدتها المملكة في تمكين المرأة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء استنادًا إلى سياسيةٍ وقودها إرادة وعزيمة المرأة السعودية، وديدنها كفاءتها ومهنيتها العالية، ونبراسها طموح رؤية المملكة 2030.

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جانب من احتفالية اليوم

وأضاف السفير السعودي خلال كلمته اليوم في احتفالية السفاره السعودية بالقاهره بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، يسرد لنا الواقع مشاركةً فعّالة لابنة الوطن في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، والتي كان آخرها رائدة الفضاء السعودية العربية المسلمة، ريانة برناوي، التي وصلت بطموح المرأة السعودية ومثابرتها إلى عنان السماء.

جانب من احتفالية اليوم

وتابع نقلي: "ونحن نحتفل بـ "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية".. فإننا نستحضر بفخر حدثاً استثنائياً سطّره عام 2019م بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، كأولِ سفيرةٍ لخادم الحرمين الشريفين في السلك الدبلوماسي للمملكة، ليتوالى تمثيل سفيرات الوطن في فترة زمنية وجيزة، في أربعة دول، فضلا عن تمثيلها للمملكة كمندوبٍ دائمٍ في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة اليونيسكو، وكمديرة إقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة الدولية، في ظل جهودٍ مثمرةٍ بناءةٍ تهدف إلى خدمةِ الوطن، وتوثيق عُرى علاقاتِه الثنائية في خدمة المصالحِ المُشتركة، وتعزيز حضور المملكة البنّاء في المنظمات والهيئات الدولية".

وفي ختام كلمته، وجه السفير أسامة نقلي تحية للمرأة السعودية في خطواتها الواثقة نحو المساهمة في مسيرته التنموية، وللمرأة الخليجية والعربية والمسلمة، ونساء العالم لإسهاماتهن المثمرة والبناءة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.