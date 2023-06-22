أحمد مراد يشيد بـ بيت الروبي.. “يستاهل سقفة”

أشاد الكاتب والسيناريست أحمد مراد بفيلم بيت الروبي للفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، وذلك بعد حضوره العرض الخاص للفيلم بأحد السينمات الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر .

وتحدث أحمد مراد عن سبب حضوره العرض الخاص للفيلم، قائلا: "الدعم كله طبعا لكريم يعني لازم نيجي ونسقف وده فرح بالنسبالنا كبير لأنه عودة كريم للكوميديا مهمة" .

وكشف “مراد” عن رأيه في الفيلم، قائلًا: "وجبة حلوة وخفيفة ومهمة لكريم بعد التراجيدي الكبير اللي بنعمله والأفلام اللي فيها كآبة وبنقدمها في الأفلام بتاعتنا وسعيد جدا بحضور الفيلم".

حصد فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز أمس الأربعاء مليونين و93 ألفا و355 جنيها، في أول أيام عرضه في السينمات المختلفة، ليكون أول الأفلام التي افتتحت موسم عيد الأضحى.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول سلبيات السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.