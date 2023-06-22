عاجل
الكويت ترحل الشويحي لتركيا والجماعة تتخوف من تسليمه لمصر الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان| فيديو
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حزب الوفد

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

دشنت نجلاء سامي رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالعجوزة مبادرة معا ضد الغلاء تم خلالها إقامة شادر لبيع اللحوم "البقري والجاموسي" بسعر 240 جنيًا للكيلو الواحد.

 

txt

لجنة المرأة لحزب الوفد بالاسكندرية تكرم العاملات بمختلف الهيئات والمؤسسات بالمحافظة

txt

تفاصيل ندوة لجنة المرأة بنقابة المحامين حول قانون حماية المستهلك

txt

تفاصيل اجتماع لجنة المرأة بنقابة الصحفيين


وأضافت نجلاء سامي أن المبادرة انطلقت تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامه رئيس حزب الوفد مشيرةً بالتنسيق مع أحد الجزارين أصحاب مزارع المواشي وذلك لإقامة المبادرة تسهيلًا على المواطنين ومساندتهم لمواجهة الغلاء وأكدت بأن المبادرة قائمة حتى أيام عيد الأضحى المبارك.

 

رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالمنوفية 


وأوضحت كريمة القاضي رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالمنوفية بأن المبادرة تأتي في إطار مساندة حزب الوفد للمواطنين وإعانتهم على مواجهة الغلاء وجشع التجار خاصة في الأيام الحالية وتضارب أسعار اللحوم في الأسواق بالإضافة إلى عدم ضمان جودة اللحوم المنتشرة في الأسواق.

 


وقال علي الجزار أن اللحوم المعروضة في المبادرة جميعها من مزارع تتبعه مشيرًا بأن جميع الماشية تخضع للإشراف البيطري ويتم عرض لحوم بقري وجاموسي وجميعها في سن صغير وبسعر 240 جنيه للكيلو.

 

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

 

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

 

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه
لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه
لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه
لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه
لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه
لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه
لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

مواد متعلقة

لجنة المرأة لحزب الوفد بالاسكندرية تكرم العاملات بمختلف الهيئات والمؤسسات بالمحافظة

الخميس.. لجنة المرأة تنظم دورة عن قانون حماية المستهلك

لجنة المرأة بوفد جنوب سيناء توزع جوائز علي حفظة القرأن

وفود وشركاء لجنة وضعية المرأة تشيد بالاستثمار في الفتيات بمصر
الجريدة الورقية