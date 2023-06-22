دشنت نجلاء سامي رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالعجوزة مبادرة معا ضد الغلاء تم خلالها إقامة شادر لبيع اللحوم "البقري والجاموسي" بسعر 240 جنيًا للكيلو الواحد.



وأضافت نجلاء سامي أن المبادرة انطلقت تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامه رئيس حزب الوفد مشيرةً بالتنسيق مع أحد الجزارين أصحاب مزارع المواشي وذلك لإقامة المبادرة تسهيلًا على المواطنين ومساندتهم لمواجهة الغلاء وأكدت بأن المبادرة قائمة حتى أيام عيد الأضحى المبارك.

رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالمنوفية



وأوضحت كريمة القاضي رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بالمنوفية بأن المبادرة تأتي في إطار مساندة حزب الوفد للمواطنين وإعانتهم على مواجهة الغلاء وجشع التجار خاصة في الأيام الحالية وتضارب أسعار اللحوم في الأسواق بالإضافة إلى عدم ضمان جودة اللحوم المنتشرة في الأسواق.



وقال علي الجزار أن اللحوم المعروضة في المبادرة جميعها من مزارع تتبعه مشيرًا بأن جميع الماشية تخضع للإشراف البيطري ويتم عرض لحوم بقري وجاموسي وجميعها في سن صغير وبسعر 240 جنيه للكيلو.

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه

لجنة المرأة بالعجوزة تطلق مبادرة معًا ضد الغلاء.. شادر لحوم الكيلو بـ240 جنيه