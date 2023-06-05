لجنة المرأة لحزب الوفد بالاسكندرية تكرم العاملات بمختلف الهيئات والمؤسسات بالمحافظة

نظمت لجنة المرأة بقيادة الأمين العام للجنة النائبة إحسان شوقي، وجليلة عبدالرحمن الأمين العام المساعد للجنة ورئيس اللجنة العامة للمرأة بحزب الوفد بالإسكندرية رئيس لجنة الاعلام والمرأة والمتحدث الرسمي لنقابة العاملين بالتأمين الصحي بفرع شمال غرب الدلتا، ورضوي لاشين مقرر اللجنة احتفالا لتكريم السيدات العاملات بمختلف الهيئات والمؤسسات والشركات بالإسكندرية.

حيث تم تسليم شهادات التقدير للسيدات المكرمات وذلك بحضور المهندس مجدي الألفيّ الأمين العام للاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية، والنائب فتحي عبد اللطيف المستشار العام للاتحاد، والشيخ أحمد رشاد بمديرية أوقاف الاسكندرية والقس باسيليوس فؤاد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالعصافرة، ومدحت الغمراوي وكيل وزارة العمل بالاسكندرية، ولفيف من ممثلي المجتمع المدني بالاسكندرية.

وقالت جليلة عبدالرحمن الأمين العام المساعد للجنة المرأة بالاتحاد العام المحلي لنقابات عمال الإسكندرية، إن الاتحاد يشهد أنشطة وفاعليات أسبوعيا منذ تشكيل مجلس الإدارة الجديد شهر يناير الماضي والدعم الكامل من المهندس خالد منير الفقي رئيس الاتحاد والمهندس مجدي الألفيّ الأمين العام للاتحاد.

وأكدت علي الدور الفعال للجنة المرأة بالاتحاد والاجتماعات المستمرة لتحقيق صالح السيدات العاملات وتذليل أي عقبات وتوفير المناخ المناسب للعمل وان التعاون الدائم بينها وبين النائبة إحسان شوقي الأمين العام للجنة المرأة، ورضوي لاشين مقرر اللجنة والسيدات الفضليات أعضاء اللجنة يجعلنا نعمل كفريق واحد يمثل كافة السيدات العاملات والنقابيات بالاسكندرية.

وياتي هذا في إطار الأنشطة الفعالة والعمل المستمر للاتحاد المحلي لنقابات عمال الاسكندريه برئاسة المهندس خالد منير الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية.