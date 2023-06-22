جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع عمال مصر

وقعت جامعة بني سويف التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد محمود خضر بروتوكول تعاون مشترك مع مجمع عمال مصر، برئاسة المهندس هيثم حسين جمعة رئيس مجلس الإدارة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات التوظيف والتدريب والتأهيل المهني للطلاب أثناء الدراسة في التخصصات المختلفة وتبني مشروعات التخرج المتميزة، بالإضافة إلى تنفيذ ملتقيات التوظيف وتنظيم أنشطة تدريبية من خلال عقد دورات وندوات وورش عمل ومؤتمرات في النواحي الاستثمارية، والاقتصادية والإدارية والتقنية وريادة الأعمال لتنمية الموارد البشرية للطلاب.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من مجمع عمال مصر ضم المهندس محمود المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع شرق القاهرة، والدكتورة هدى بسيوني مدير إدارة البحث العلمي والتعليم بمجمع عمال مصر، والدكتور أيمن عدلي المستشار الاعلامي والثقافي لمجمع عمال مصر و محمود أيمن مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، وعبد المنعم محمد مدير الموارد البشرية بمجمع عمال مصر.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة ومصطفى حسن متولي أمين عام الجامعة والدكتورة غادة طوسون مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، ومنسقي البرامج الدراسية بالجامعة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول قدم رئيس الجامعة عرضًا تفصيليًا حول جامعة بني سويف التكنولوجية تضمن التوسعات الجديدة للجامعة وشرحًا للبرامج الدراسية، والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها، والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة وما تقدمه الجامعة من خدمات علمية وتعليمية ومجتمعية وخطة الجامعة المستقبلية التي تتضمن التوسع في البرامج الدراسية والانشاءات والمباني الجديدة.

قام وفد عمال مصر بجولة تفقدية داخل الجامعة شملت المكتبات والقاعات وكذلك المعامل الدراسية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، وفي نهاية الزيارة عقد الوفد لقاءًا مع طلاب الجامعة للتعريف بمجمع عمال مصر واسهامته في مجال الصناعة.

وأبدى الدكتور خضر ترحيبه بهذا التعاون، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة من خلال تعزيز التعاون بين المختصين في هذا المجال من الجامعة والمؤسسات الصناعية، مؤكدًا على ضرورة تفعيل حلقة الوصل بين الصناعة والجامعة ليكون العمود الأساسي لتطوير الصناعة هو البحث العلمي.

وأعرب الدكتور خضر عن تطلعه لعقد المزيد من البروتوكولات والشراكات التي تخدم العملية التعليمية، مؤكدًا على توفير الدعم لتعزيز خبرات الطلاب وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم وتعزيز روح البحث والإبداع لديهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

وتسعى جامعة بني سويف التكنولوجية، لعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لتعزيز سبل التعاون المشترك والنهوض بالتعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تطوير علاقات الجامعة العلمية والثقافية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من أجل تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، وتوفير الخبرات اللازمة لطالب الجامعة على المستوى العلمي والعملي.

جدير بالذكر أن مجمع عمال مصر هي منشأة خدمية صناعية وتعليمية تعمل في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية من خلال توفير وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالأنشطة الإنتاجية المختلفة حيث تم إنشاء المؤسسة فى عام 2010، وجمعت بين خدمات المستثمرين والاستثمار الصناعي بوجه خاص من خلال مجمع يضم 10 قطاعات وبواقع 60 قسم للعمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للصناعة في مصر، من خلال تدريب وتأهيل ومحاكاة الكوادر البشرية لطبيعة واحتياجات بيئة العمل.

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