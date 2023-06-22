ورشة عمل لمسئولي الإعلام بإدارات ومستشفيات الشرقية لتطوير أداء العمل

عقد المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة محمود عبد الفتاح محمد مدير المكتب، ورشة عمل تفاعلية، بحضور ٤٦ عضو من مسئولي الإعلام بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة الشرقية والتابعة للمديرية، والتي تضم ١٩ إدارة صحية، و ٢٥ مستشفى عام ومركزي ونوعي، بالإضافة إلى مركز الأمراض المتوطنة بالقرين، وعيادة الجلدية والجذام بالزقازيق، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وتناولت ورشة العمل مناقشات تفاعلية حول كيفية تطوير أداء العمل الإعلامي، بما يقابل متطلبات المواطنين، والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، وبحث المعوقات التي قد تؤثر على أداء العمل، وأهم المشكلات التي تواجه المنسق الإعلامي بكل منفذ أثناء تغطية الأنشطة الصحية التي يتم تنفيذها، والطرق المثالية للتعامل معها، وأهم الأحداث الصحية الواجب تغطيتها إعلامياً.

وتم طرح بعض المقترحات التي من شأنها تطوير منظومة العمل، كتعزيز التواصل الخارجي مع المؤسسات الإعلامية والدعائية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الإعلامية.

وأكد عبد الفتاح، أهمية تنظيم الأنشطة اللامنهجية، وفقاً لرؤية وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والتي تسهم في إثراء الإطار المعرفي لمسئولي الإعلام، وربطه بواقع الممارسة الإعلامية، عبر طرح مواضيع مختصة تتسم بالتفاعلية، وتحظى بالانتشار لوصول المعلومة والفائدة لجميع المواطنين، مع التأكيد على التحديث المستمر للمعلومات، والذي يتأثر نموه بتدفق المعلومات السريع ومن مصادرها الموثوقة.

ولفت إلى أن هذا يتطلب قدر كبير من النشاط والفعالية لمسئولي الإعلام، فضلاً عن تعزيز الموضوعية في ممارسة العمل، بما يساهم في انتشار ووصول الخدمات الصحية المختلفة لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية.

وقام عبد الفتاح أثناء ورشة العمل بتدريب المنسقين على طرق صياغة التقارير الإخبارية، وكيفية استخدام أجهزة الهواتف الذكية في التغطية الإعلامية، والتواصل الفعال مع المواطنين عبر الوسائل التواصل الاجتماعي والرد على استفساراتهم، مع التأكيد على نشر الموضوعات العلمية والصحية الهامة للمواطنين بصفة دورية، لرفع المستوى التوعوي، والتثقيف الصحي لهم، مع التأكيد على تأمين الصفحات الرسمية للمنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.