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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مواعيد عمل المحلات والمولات خلال إجازة عيد الأضحى

محلات
محلات

يبحث الكثير عن مواعيد عمل المحلات والمولات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك كدليل استرشادي لهم أثناء قضاء أوقات ممتعة خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

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 مد ساعات عمل المحلات والمولات ساعة إضافية

تبدأ المحافظات في مد ساعات عمل المحلات والمولات ساعة إضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك تطبيقا لنص المواعيد الصيفية للمحال العامة.

وبحسب المواعيد الصيفية للمحال العامة، يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

مواعيد عمل المحلات والمولات

وسيتم مد مواعيد عمل المحلات والمولات طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لتغلق أبوابها الساعة 12 منتصف الليل، كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد المحلات 

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

المواعيد الصيفية للمحال العامة

وتطبيقا لنص المواعيد الصيفية للمحال العامة تبدأ المحافظات في مد ساعات عمل المحلات والمولات ساعة إضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وبحسب المواعيد الصيفية للمحال العامة، يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

مواعيد المحلات 

وسيتم مد مواعيد عمل المحلات والمولات طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لتغلق أبوابها الساعة 12 منتصف الليل، كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد المحلات والمولات في عيد الأضحى

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

 ويستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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