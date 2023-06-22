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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني

كتلة الحوار تطالب يإعادة تقييم أرباح المنتج الثقافي لتشمل التنمية الشاملة

لجنة الثقافة والهوية
لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني

قال جمال العسكري ممثل كتلة الحوار إن الخطاب الثقافي المصري يشهد لحظة تاريخية، لذا يجب أن تعاد كل الأفكار الثقافة المصرية باعتبارها مضموناً منتجاً.

وطالب العسكري خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بإعادة تقييم أرباح المنتج الثقافي لتشمل التنمية الشاملة، فالفعل الثقافي هو فعل منتج يجب محاسبة مخرجاته حتى لا تكون محرك سلعة.

وأكد ممثل كتلة الحوار أن الثقافة في الفن الإيجابي تحتوى على مشروع تنموي كبير، وفي مصر هناك مشكلة في المؤسسات الثقافية والسياسات القائمة لحركة هذه المؤسسات، ويجب إعادة النظر فيها وقرارات إنشائها في ظل المتغيرات الحالية.

واختتم قائلاً: الثقافة إحدى دعائم الأمن القومي، وعلاج الفجوات فيها يحتاج لإعادة هيكلة المؤسسات الثقافية في مصر.

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