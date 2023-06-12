مجلس النواب يحيل 22 تقريرًا عن اقتراحات برغبات إلى الحكومة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس 22 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان تقديم خدمات إو إزالة معوقات أو خدمات عامة لاهالي دوائرهم إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وجاءت تلك التقارير على النحو التالي:

العضو سامي سليم، بشأن إنشاء فروع لبنك الدم بمراكز (فايد، أبو صوير، القصاصين، التل الكبير) - محافظة الإسماعيلية.

العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) بوحدة منظار للقولون ووحدة مناظير جهاز هضمى – محافظة البحيرة.

تطوير مستشفى دكرنس

العضو مكرم رضوان، بشأن تطوير مستشفى دكرنس، وتجهيزها لاستقبال دارسى البورد المصرى ومنظومة التأمين الصحى الشامل – محافظة الدقهلية.

العضو محمود العزب، بشأن حصر أراضى الدولة التابعة لوزارة الأوقاف فى مدن ومحافظات الدلتا التى ليس لها ظهير صحراوى واستبدالها بأراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

العضو مجاهد نصار، بشأن تطوير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى – شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

العضو مجدى الأمير، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية، طوارئ 24 ساعة.

العضو طارق شكرى، بشأن تزويد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالحى السادس بمدينة نصر ببعض الأجهزة الطبية – محافظة القاهرة.

العضو أحمد نشأت منصور، بشأن إعادة فتح وتشغيل قسم العلاج بأجر (اقتصادى) بمستشفى سوهاج الجامعى – محافظة سوهاج.

العضو إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء وحدة صحية بنجع أبو خرص بقرية الجريدات بمركز طهطا – محافظة سوهاج.

العضو الحسينى عيسى جلال، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل سور المدرسة الابتدائية بنين – قرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط.

العضو ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مدرسة عبد الله محمد للتعليم الأساسى بجزيرة البدارى القبلية – مدينة البدارى – محافظة أسيوط.

العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إعادة النظر فى قرار نقل لجنة الإمتحانات من مدرسة الشهيد على على السيد الثانوية بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.