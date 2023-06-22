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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. مقرر الشباب: هناك غياب وعي بين ما يحدث في الحكومة واتحادات الطلبة

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، عندما تم اختيارنا كمقررين عن لجنة الشباب بالحوار الوطني قمنا بعمل جولات على كافة المحافظات زرنا خلالها الجامعات والمدارس والتقينا باتحادات الطلاب ووجدنا أن هناك ما يسمي باللجنة الثقافية، وكان هناك مطلب رئيسي بعد عملية الانتخابات التي تتم على مدار شهرين لتلك الاتحادات بضرورة ربطهم بمسئولى الحكومة.

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مستقبل الثقافة في مصر

وأضاف مقرر لجنة الشباب خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحد لجان المحور المجتمعى للحوار الوطني لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصري" عندما سألنا الاتحادات الطلابية ماذا تعرفون عن وزارة الشباب ؟ قالوا لا نعلم, وعندما سألنا أيضا وزارة الشباب والرياضة ماذا تعرفون عن الاتحادات الطلابية ؟ قالوا أيضا لا نعلم عنهم شئ ، الأمر الذي يكشف للجميع عدم وجود ترابط بين تلك الاتحادات ومسئولى الدولة ، وبالتالي نوصي بضرورة الاهتمام بالكوادر الشبابية .

ولفت النائب أحمد فتحى أن هناك حالة من غياب الوعي الكبير ما بين ما يحدث في الحكومة وما يحدث في اتحادات الطلبة .

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