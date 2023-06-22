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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يُشارك في المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر بباريس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر"، ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، بالعاصمة الفرنسية باريس.

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مشاركة السيسي في قمة باريس تعكس أهمية مصر في دعم المبادرات الدولية

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السيسي يتوجه إلى الإليزيه لحضور غداء عمل مع ماكرون

 تأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خصوصًا تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

 

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