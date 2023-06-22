السيسي يتوجه إلى الإليزيه لحضور غداء عمل مع ماكرون

أفادت لمى جبريل، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه بعد قليل إلى قصر الإليزيه لحضور غداء عمل، على شرف الوفد المصري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اقرأ أيضا .. ماكرون: على كل بلد اختيار الطريق المناسب لها لمواجهة التغيرات المناخية

القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي

يأتي ذلك على هامش انطلاق القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.

إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.