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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السيسي يتوجه إلى الإليزيه لحضور غداء عمل مع ماكرون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أفادت لمى جبريل، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه بعد قليل إلى قصر الإليزيه لحضور غداء عمل، على شرف الوفد المصري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

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القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي

يأتي ذلك على هامش انطلاق القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد. 

 إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

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