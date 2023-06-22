قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25، الصادر في 22 يونية 2023، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رقم 592 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية.

وجاء في المادة الوحيدة للقرار "الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28/6/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1443 هـ.