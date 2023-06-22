عاجل
مدبولي يستعرض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ"رمسيس" رئيس روسيا يُعلن تدمير 244 دبابة أوكرانية خلال شهر
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25، الصادر في 22 يونية 2023، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رقم 592 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية. 

txt

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

txt

برلماني: افتتاح الرئيس السيسي محطة" تحيا مصر" انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

وجاء في المادة الوحيدة للقرار "الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28/6/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1443 هـ.

 

مواد متعلقة

دورة تدريبية عن تكنولوجيا تصنيع المطهرات والمنظفات بكلية الزراعة

مشاركة السيسي في قمة باريس تعكس أهمية مصر في دعم المبادرات الدولية

السيسي يتوجه إلى الإليزيه لحضور غداء عمل مع ماكرون

بث مباشر.. السيسي يشارك في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس

الرئيس السيسى يبحث فى باريس توسيع أنشطة شركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"

رئيس هيئة قناة السويس: المشروعات المصدق عليها من الرئيس السيسي واعدة (شاهد)
الجريدة الورقية