برلماني: افتتاح الرئيس السيسي محطة" تحيا مصر" انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو مجلس الشيوخ، أن جولة الرئيس السيسي في ميناء الاسكندرية، وافتتاح المحطة العملاقة تحيا مصر، وتفقد عملية تطوير الميناء والعديد من الانجازات المدهشة، بمثابة خطوة للمستقبل وتؤكد اصرار الرئيس السيسي، على تحويل مصر مقرا ومركزا لمختلف عمليات النقل بالمنطقة والانطلاق بالموانىء المصرية للعالمية.

وقال النائب أمين جابر الصيرفي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الرئيس السيسي، أول من اهتم بتطوير الموانيء المصرية ووضعها ضمن مصاف الموانيء العالمية. مشيرا إلى أن محطة تحيا مصر، أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل في الوقت الحالي بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات.

افتتاح الرئيس السيسي محطة" تحيا مصر" انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

وأشار الصيرفي إلى أن محطة "تحيا مصر" تضع ميناء الإسكندرية، بين مصاف الموانئ العالمية وتجعل من مصر مركزا لوجستيا في التجارة العالمية بجد وعبر امكانيات ضخمة.

وأكمل، إن تأكيد الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية، أن مصر حريصة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، يعكس مدي إدراك ومعرفة الرئيس بكل التفاصيل، وحرصة الدائم أن تكون هناك نقلة نوعية في كافة المجالات وبخاصة الموانيء المصرية التى حرص الرئيس على تطويرها ووضع خطة ورؤية جديدة لها.

واختتم النائب جابر الصيرفي أن ما تم في الموانىء المصرية من خطة تطوير شاملة بمليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة انطلاقة حقيقية نحو الجمهورية الجديدة.