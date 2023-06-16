عاجل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب فرنسا دون خسائر د. عبدالسند يمامة: لم يكلفني أحد من خارج الحزب بالترشح للرئاسة ولا أقبل بذلك د. عبدالسند يمامة: أختلف مع الرئيس السيسى فى معالجة الملف الاقتصادى زلزال يضرب بنجلاديش بقوة 4.8 ريختر
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

برلماني: افتتاح الرئيس السيسي محطة" تحيا مصر" انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو مجلس الشيوخ، أن جولة الرئيس السيسي في ميناء الاسكندرية، وافتتاح المحطة العملاقة تحيا مصر، وتفقد عملية تطوير الميناء والعديد من الانجازات المدهشة، بمثابة خطوة للمستقبل وتؤكد اصرار الرئيس السيسي، على تحويل مصر مقرا ومركزا لمختلف عمليات النقل بالمنطقة والانطلاق بالموانىء المصرية للعالمية.

txt

تصريحات السيسي تمنح الجنيه المصري قبلة الاستقرار

txt

وزيرة الهجرة تهنئ "فيبي وصفي" على تكريمها من الرئيس السيسي

وقال النائب أمين جابر الصيرفي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الرئيس السيسي، أول من اهتم بتطوير الموانيء المصرية ووضعها ضمن مصاف الموانيء العالمية. مشيرا إلى أن محطة تحيا مصر، أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل في الوقت الحالي بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات.

افتتاح الرئيس السيسي محطة" تحيا مصر" انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

وأشار الصيرفي إلى أن محطة "تحيا مصر" تضع ميناء الإسكندرية، بين مصاف الموانئ العالمية وتجعل من مصر مركزا لوجستيا في التجارة العالمية بجد وعبر امكانيات ضخمة.

وأكمل، إن تأكيد الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية، أن مصر حريصة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، يعكس مدي إدراك ومعرفة الرئيس بكل التفاصيل، وحرصة الدائم أن تكون هناك نقلة نوعية في كافة المجالات وبخاصة الموانيء المصرية التى حرص الرئيس على تطويرها ووضع خطة ورؤية جديدة لها.

واختتم النائب جابر الصيرفي أن ما تم في الموانىء المصرية من خطة تطوير شاملة بمليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة انطلاقة حقيقية نحو الجمهورية الجديدة.

مواد متعلقة

بكري يحذر من الأصوات النشاز: "السيسي قائد وطني استثنائي"

السيسي: الحوكمة تجعلنا نري جيدًا غير الملتزمين (ِشاهد)

الرئيس السيسي يشهد رفع العلم على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية

السيسي ينصح العاملين بمحطة تحيا مصر بممارسة الرياضة (شاهد)

الجريدة الورقية