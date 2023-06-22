مريم أزورلي في جولة عائلية لـ برلين (صور)

شاركت الممثلة التركية مريم أزورلي جمهورها من جديد بمجموعة صور لها ولعائلتها الصغيرة، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، أثناء قضائها وقت ممتع في شوارع برلين.

مريم أزورلي وبناتها

ونشرت مريم أزورلي صورها بصحبة ابنتيها ليلي الصغرى، ولارا ابنتها الكبرى، وظهرت وهي تحمل ابنتها ليلي على كتفيها، ومرتديه فستان صيفي مكشوف الأكتاف، ومطبوع عليه بالورود الملونة باللون الأصفر والأحمر والأبيض، وبجوارها ابنتها لارا.

ابنة مريم أزورلي

من هي مريم أوزرلي؟

عرف العالم الفنانة التركية مريم أوزرلي بدور "السلطانة هيام" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان" إنتاج عام 2011، وهي من موليد12 أغسطس 1983، في مدينة كاسل في ألمانيا، وولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية، ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً.

مريم أوزرلي

بدأت مريم أوزرلي نشاطها في عالم الفن سنة 2002 إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف بـ حريم السلطان في الوطن العربي

ورغم نجاحها الكبير في شخصية "السلطانة هيام"، لم تستطع الممثلة التركية مريم أوزرلي في تجاوز هذا النجاح، إذ فشل دورها التالي في مسلسل "ملكة الليل"، ونال تقييمًا متدنيًا للغاية.

ورصيد مريم أزورلي في عالم الفن هو 4 أفلام وثلاثة مسلسلات تلفزيونية فقط.

واشتهرت مريم بدور "هيام" زوجة السلطان سليمان القانوني في مسلسل حريم السلطان "بالتركية: Muhteşem Yüzyıl أي القرن العظيم"، وفازت مريم أوزرلي بجائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة في تركيا وأيضا جائزة إسماعيل جيم عن هذا الدور بالإضافة إلى عدة جوائز مهمة أخرى.

كما قدمت مريم أوزرلي سنة 2015 دور "ماريا" في الفيلم التركي "جرح أمي" بجانب الممثلة بيلتشين بيلجيم والممثلين أوكان يلابيك واوزان جوفان، واحدث اعمالها هو مسلسل "ملكة الليل" الذي أدت فيه دور "سيلين" والذي شاركها البطولة فيه كلا من الممثلين التركيين مراد يلدريم واوغور بولاط.