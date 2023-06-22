«نواصى» تتعاقد مع « Fit Hub gym» لإدارة أحدث «gym» فى الشروق

وقعت شركة نواصى للتطوير العقارى، عقد شراكة مع Fit Hub gym يتولى بمقتضاه كابتن نور خطاب «إخصائى التغذية والتدريبات البدنية» الشهير إدارة أحدث gym يقام فى منطقة شرق القاهرة داخل مشروع الشركة 3sides shopping mall بمدينة الشروق.

وحضر توقيع العقد المهندس حسام سليمان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة نواصى للتطوير العقارى، والكابتن نور خطاب مؤسس Fit Hub gym، ورئيس القطاع التجارى بشركة نواصى للتطوير عمرو حسن.

وفى هذا السياق، قال عمرو حسن رئيس القطاع التجارى بشركة نواصى للتطوير، إن الشركة تحرص على التعاقد مع كبرىات العلامات التجارية فى كافة المجالات لتلبية احتياجات العملاء والمترددين على المشروع.

وأضاف أن العقد الموقع مع الكابتن نور خطاب، هو عقد شراكة لتشغيل أكبر وأحدث جيم فى منطقة شرق القاهرة بإدارة احترافية، وهو أهم ما يميز Fit Hub gym، مشدداً على حرص الشركة للتعاقد مع البراندات العالمية فى كافة الأنشطة التجارية للمول لتحقيق أعلى عائد استثمارى للملاك.

وتابع أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن التعاقد مع العديد من العلامات التجارية الكبرى فى مجال الملابس والمطاعم والتسوق، بشكل يجعل من 3sides علامة مميزة فى هذه المنطقة الواعدة.

ولفت الى أن مشروع 3Sides Mall هو أحدث مشروعات شركة نواصى للتطوير العقاري بالشراكة مع شركة حسن علام القابضة، ويقع فى أميز مناطق مدينة الشروق على طريق السويس مباشرة على مساحة 60 ألف متر مربع.