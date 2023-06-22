مكتبة الإسكندرية: يجب ألا تقتصر الأنشطة الثقافية في المؤسسات على الأعضاء فقط

الحوار الوطني

قال عماد خليل ممثل عن مكتبة الإسكندرية، إن المؤسسة إذا لم تخرج خارج حدودها ستظل قاصرة على أعضائها، مشيرا إلى أن هناك جامعات تقيم أيام مفتوحة للمواطنين كعلوم البيئة، وشدد لا بد ألا تكون الأنشطة الثقافية فى المؤسسات داخل المؤسسة أو على المثقفين فقط.

وأضاف خليل خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن المؤسسات الثقافية فى مصر يجب أن تكون موجهة للعامة وليست للمثقفين، موضحا هناك اسلوب رئيسي متبع فى العالم أجمع وهي أن تذهب المؤسسات للناس وليس أن تنتظرهم يذهبوا إليها.

وأشار إلى أن هناك مؤسسات لم تنجح فى الوصول للمواطنين فى الخارج كالجامعات، لافتا إلى أن كل الأنشطة الجامعية داخل جدران الجامعة فقط وليست خارجها كذلك المتاحف أنشطتها موجهة لزوار المتحف فقط.

ولفت إلى قرار وزارة الآثار بدخول المتاحف بـ"الكريدت كارد" وليس الكاش مما يتسيب فى استبعاد فئة كاملة من المجتمع لا تملك الكريدت كارد من دخول المتاحف.