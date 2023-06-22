الشهر المقبل «مزايا للتطوير» تطرح منتجًا جديدًا بأحد مشروعاتها

تعتزم شركة مزايا للتطوير العقارى طرح منتج عقارى جديد بأحد مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مطلع الشهر المقبل، وسيضم الطرح وحدات بمساحات متنوعة وأسعار تنافسية بأسعار تبدأ من قيمة أقل من مليون جنيه.

قال محمد حمدى، مدير قطاع المبيعات بشركة مزايا للتطوير العقارى، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتى بعد دراسة سوقية قوية للتعرف على احتياجات العملاء فى ضوء التطورات الاقتصادية العالمية التى أثرت على القدرة الشرائية، لذا جاء تقديم منتج جديد يلبى تطلعات العملاء وفى نفس الوقت يناسب خططهم المالية.

وأوضح أن الوحدات المطروحة ستقدم نموذجًا جديدًا للمساحات الصغيرة والتى يمكن الاستفادة منها بشكل جديد فى ضوء تصميم مبتكر ونموذج غير مسبوق فى السوق العقارى، وستعلن الشركة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمساحات وعدد الوحدات مع الإطلاق الرسمى للمرحلة الجديدة.

وأشار إلى أن الوحدات الجديدة سيتم طرحها بأنظمة سداد متنوعة، وبأسعار مناسبة للعملاء المستهدفين من رواد الأعمال وشباب المستثمرين، والشركات الناشئة أيضا، بالإضافة إلى طرح مساحات كبيرة للشركات بأحجامها المختلفة، لافتا إلى أن تواجد المشروع فى منطقة حيوية بالعاصمة الإدارية يعزز إقبال العملاء عليها.

وأضاف أن هناك وحدات مطروحة ستكون بأسعار أقل من المليون جنيه، وهو ما يعكس حرص الشركة وعملها بجهد متواصل لتوفير منتج مناسب للعملاء، وستتيح الوحدات المطروحة الفرصة لظهور شريحة جديدة من العملاء بالسوق، والذين لديهم رغبة فى شراء المنتج المطروح وبما يتوافر لديهم من إمكانيات مادية.

وأكد أن الشركة قامت بالدراسات السوقية اللازمة التى تجعلها تحقق التوازن بين سعر البيع ونظام السداد وموعد التسليم، وخاصة خلال الفترة الراهنة التى تتطلب الحفاظ على تدفقات نقدية لدعم سرعة التنفيذ، مع تقديم أنظمة سداد وأسعار تناسب العملاء المستهدفين، لافتا إلى أن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار ومخزنًا آمنًا للقيمة.