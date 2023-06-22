Awj Developments تطرح مشروع «Urban Mall» فى «بدر»... بالشراكة مع «إليجانس»

أعلنت شركة Awj Developments عن طرح مشروع Urban Mall التجارى بمدينة بدر، وذلك بالشراكة مع شركة إليجانس للتعمير، والذى يقع فى مكان حيوى ومميز فى مدينة بدر، وبإطلالة على الحديقة المركزية، بمساحات متنوعة تبدأ من 50 مترا وبأنظمة سداد تنافسية.

وفى هذا الإطار قال جمال غنيم، مدير القطاع التجارى بشركة Awj Developments، إن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على مفهوم «المثلث الذهبى» بتقديم منتج عقارى مميز وبسعر تنافسى ووجهة استثمارية تضمن تحقيق أعلى عائد استثمارى للعميل.

ورأى أن مشروع Urban Mall يتوافر به مفهوم «المثلث الذهبى»، كونه يقع فى مكان متميز فى مدينة بدر وبالتحديد على مساحة 8600 متر فى الحى المتميز والذى يوجد به كثافة سكانية بواقع 300 ألف نسمة، وبإطلالة على الحديقة المركزية الواقعة على مساحة 80 فدانا بالقرب من أكبر جامعتين بالمدينة وبالقرب من القطار الكهربائى، وهو ما يحقق العنصر الثانى المتمثل فى ارتفاع القيمة الاستثمارية للمشروع نتيجة موقعه المميز.

وتابع أن الشركة تقدم المشروع بأسعار تنافسية تضمن للعملاء فرصة استثمارية متميزة، وخاصة فى ضوء توجه الاستثمار لمدينة بدر نتيجة قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقوم الشركة بدراسة كافة تفاصيل مشروعاتها وذلك لتحقيق أفضل سابقة أعمال لها وأفضل عائد استثمارى لعملائها.

وأضاف أنه تم التعاقد مع المكتب الكندى الاستشارى ليكون استشاريا عاما للمشروع، بالإضافة إلى مكتب محرم- باخوم ليكون مصمما إنشائيا للمشروع، كما تم التعاقد مع مكتب أركريت ليكون مصمما معماريا للمشروع، وكذلك التعاون مع شركة براين تو فاكت لتقوم بجذب العلامات التجارية للمشروع.

وأوضح أن مشروع Urban Mall يمثل الامتداد التجارى لمشروع «كابتال لايف» والذى تنفذه الشركتان فى مدينة بدر، وهو عبارة عن كومباوند سكنى متكامل يقع فى الحى المتميز بمدينة بدر، ويضم 125 فيلا و25 عمارة سكنية، لافتا الى أن نسبة الإنشاءات به بلغت 30% وتم تسويقه بالكامل.