أديل تثير غضب العرب بدعمها لمجتمع الميم| الفستان الدليل

تخطف النجمة البريطانية أديل الأنظار باختيارها المستمر للون الأسود في أغلب حفلاتها، وقررت في حفلاتها الفنية المتواصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع من يونيو إلى نوفمبر في The Colosseum في لاس فيجاس، وضع لمسة مختلفة تكسر من اللون الأسود، إلا أن انقلب الأمر ضدها لتتعرض للهجوم من جمهورها العرب.

أديل

أديل تدعم مجتمع الميم بذيل قوس قزح

وظهرت أديل بفستان أسود مُجسم، وتميز بذيل طويل بألون قوس قزح، ليراه الجمهور العربي رسالة غير مباشرة بدعمها لمجتمع الميم.

وبعد مشاركتها صور الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تعرضت أديل لهجوم كبير من قبل جمهورها وتحديداً العربي، حيث صُدم العديد من المستخدمين بإطلالة أديل بينما اعتبر آخرون بأن من يعرف أديل لا يجب أن يُصدم بها فهي لطالما كانت داعمة للمثلية الجنسية أو لمجتمع الميم.

متابعي أديل

وعلقت مستخدمة على مواقع التواصل على إطلالة أديل عبر إنستجرام، كاتبة: "ما توقعتها منك!!"، فيما اعتبر آخر بأن هذا الأمر متوقع من أي شخصية مشهورة ولا سيما الأجانب منهم.

وأثارت غضب البعض، إذ يرون أن الحل الأنسب هو إلغاء متابعتها على انستجرام، فجاءت التعليقات: "راح أشيل الفولوا"، "إلغاء متابعة يا فنانة".

أديل

بعد عرق النسا أديل تُصاب بعدوى فطرية

كشفت المغنية البريطانية أديل، عن إصابتها بعدوى فطرية بسبب التعرق، خلال وجودها في حفل غنائي الأخير بـ لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

وأخبرت المغنية أديل جمهورها بـ أنها مصابة بعدوى فطرية بسبب التعرق، وذلك يحدث بسبب وجودها في حفلاتها لساعات.

والعدوى الفطرية المصابة بها أديل تسمى سعفة الساق أو حكَّة اللعب، وهي عدوى فطرية تتكون على الجلد، وتحدث العدوي في المناطق الدافئة والرطبة، وغالبًا ما تكون في مناطق الفخذ والأرداف ومناطق الفخذ الداخلية، وتلك العدوى الفطرية منتشرة بين الرياضيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها أديل عن مشاكلها الصحية بـ حفلاتها الغنائية، ففي فبراير الماضي كشفت أديل أنها عانت من عرق النسا منذ ما يقرب من عقدين، خلال وجودها في حفل غنائي.

وعرق النسا، هو المكان الذي يتهيج فيه العصب الوركي، الذي يمتد من أسفل الظهر إلى القدم، أو ينضغط، وعادة ما يزول ألم عرق النسا في غضون من 4 إلى 6 أسابيع ولكن يمكن أن تستمر لفترة أطول.