أديل تهدد بإلغاء صفقة شراء قصر سيلفستر ستالون بسبب تمثال "Rocky"

قامت المغنية البريطانية أديل بشراء قصر النجم الأميركي سيلفستر ستالون، بشرط احتفاظها بتمثال شخصية "روكي" الموجود بجانب المسبح، والتي قدمها الممثل الشهير في سلسلسة أفلام "Rocky".

أديل وسيلفستر ستالون

وتحدث الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون في تصريحاته الأخيره، عن كواليس بيع قصره في لوس أنجلوس إلى المطربة أديل، العام الماضي، وكشف ستالون أن أديل وضعت شرطاً غير قابل للتفاوض لكي تكمل عملية شراء القصر الموجود بمنطقة بيفرلي هيلز؛ وهو الاحتفاظ بأحد تماثيل شخصية "روكي بالبوا" الموجود بجوار حمام السباحة.

وكان سيلفستر ستالون يرغب في الإحتفاظ بتمثاله ولكن أديل أصرّت على الاحتفاظ به، وقالت إن عدم حصولها عليه قد يلغي صفقة شراء القصر بأكملها، معلقا: "لقد أرادته بشدة".

وأشاد سيلفستر ستالون بحرص أديل على الاعتناء بتمثاله والقصر، قائلًا: "يعجبني ما تفعله بالمنزل إنها تجعله رائعًا".

وكان سيلفستر ستالون قد لعب دور "روكي بالبوا" للمرة الأولى في فيلم "Rocky" عام 1976، من إخراج جون جي أفيلدسن، وكتبه النجم بنفسه.

القصر المُباع لـ أديل

أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون بـ 58 مليون دولار

وحصل سيلفستر ستالون في العام الماضي على 58 مليون دولار مقابل بيعه القصر للنجمة أديل، حيث يضم 8 غرف و12 حمام، وبعد إتمام عملية الشراء انتقل ستالون إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا.

أديل

بعد عرق النسا أديل تُصاب بعدوى فطرية

كشفت المغنية البريطانية أديل، عن إصابتها بعدوى فطرية بسبب التعرق، خلال وجودها في حفل غنائي الأخير بـ لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

وأخبرت المغنية أديل جمهورها بـ أنها مصابة بعدوى فطرية بسبب التعرق، وذلك يحدث بسبب وجودها في حفلاتها لساعات.

والعدوى الفطرية المصابة بها أديل تسمى سعفة الساق أو حكَّة اللعب، وهي عدوى فطرية تتكون على الجلد، وتحدث العدوي في المناطق الدافئة والرطبة، وغالبًا ما تكون في مناطق الفخذ والأرداف ومناطق الفخذ الداخلية، وتلك العدوى الفطرية منتشرة بين الرياضيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها أديل عن مشاكلها الصحية بـ حفلاتها الغنائية، ففي فبراير الماضي كشفت أديل أنها عانت من عرق النسا منذ ما يقرب من عقدين، خلال وجودها في حفل غنائي.

وعرق النسا، هو المكان الذي يتهيج فيه العصب الوركي، الذي يمتد من أسفل الظهر إلى القدم، أو ينضغط، وعادة ما يزول ألم عرق النسا في غضون من 4 إلى 6 أسابيع ولكن يمكن أن تستمر لفترة أطول.