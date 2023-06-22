LMD تدشن حجر الأساس ل «W Residences Cairo» و«W Cairo» بمشروعها One Ninety  في القاهرة الجديدة

وضعت شركة LMD حجر الأساس لكل من منطقة «W Residences Cairo» و«W Cairo» كأول منطقة سكنية فندقية بمصر وأفريقيا تدار بالكامل من قبل واحدة من أشهر العلامات التجارية الفندقية فى العالم، إيذاناً لبدء أعمال التنفيذ والإنشاءات بهما كجزء من مشروع شركة LMD الذى يعد الأكبر والأهم بالقاهرة الجديدة وهو مشروع One Ninety متعدد الاستخدامات بموقعه الاستراتيجى المميز بأول شارع التسعين الجنوبى بالتقاطع مع الطريق الدائرى.

وجاء هذا الافتتاح بحضور المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة LMD والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذى لشركة LMD، وشادى حسن نائب الرئيس لتطوير السكن فى الشرق الأوسط وأفريقيا لماريوت الدولية.

تواصل شركة LMD كواحدة من أكبر الشركات العقارية توطيد مكانتها فى مصر وبالعديد من دول العالم، وتسعى LMD إلى العمل بكامل طاقتها بكل من «W Residences Cairo«، «W Cairo» والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهما، وذلك للبدء فى تسليهما بعام 2026.

وتعكس W Residences Cairo الصوة الحديثة للمناطق السكنية الفندقية التى تقدم للعالم نموذجًا متكاملًا للتطور والتقدم التى وصلت إليه المشروعات المصرية مما يمكنها من المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، حيث تقام منطقة «W Residences Cairo» على مساحة 120,000 متر مربع باستثمارات إجمالية تصل 14 مليار جنيه مصرى، حيث رصدت شركة LMD 10 مليارات جنيه لتطوير هذه المنطقة السكنية الفندقية والتى ستدار بالكامل من قبل شركة ماريوت الدولية، هذا وتضم W Residences Cairo عدد 300 وحدة تتنوع ما بين شقق فندقية وبنتهاوس، بتصميمات مبتكرة تقدم للمقيمين بها تجربة استثنائية تجمع ما بين الراحة والفخامة والاستقرار فى آن واحد، فجميع وحدات «W Residences Cairo» تتمتع بإطلالة بانورامية على منتزه مترامى الأطراف من الحدائق والمساحات المفتوحة Urban Park بمشروع One Ninety.

يقام بالقرب من منطقة «W Residences Cairo» فندق W Cairo والذى يقام على مساحة بنائية 41,880 متر مربع، يشمل 400 غرفة وجناح فندقى ويوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة والمرافق التى تدار من قبل مجموعة من أفضل المتخصصين فى هذا المجال بخبرة ماريوت الدولية، وسوف يوفر فندق W Cairo مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة والبرامج المبتكرة على مدار الساعة ليجسد بالفعل فلسفة فنادق W فى العمل الجاد وتوفير كافة سبل الرفاهية والراحة لضيوفه.

فى سياق ذلك، أعرب المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذى لشركة LMD عن سعادته بهذه الخطوة والتى تأتى كجزء من خطة جادة للشركة نحو المضى قدمًا بكافة أعمال الإنشاءات بمشروعاتها المختلفة قائلًا: «LMD حريصة كل الحرص على أن تقدم لعملائها كل ما هو جديد ومميز من مشروعات وخدمات، ومشروع One Ninety هو تطبيق عملى لهذا فنحن نسعى إلى أن يكون هذا المشروع مقصدا لجميع الراغبين فى الاستمتاع بكل لحظة من وقتهم من داخل وخارج مصر، وأن يكون المشروع عنصر جذب حقيقيا للعملاء المصريين والأجانب، فمنذ بداية المشروع ونحن نتعاون مع مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية لتقديم نموذج حقيقى للمجتمعات العمرانية المتكاملة، وها نحن اليوم نقوم بوضع لبنة جديدة بهذا المشروع الواعد من خلال وضع حجر الأساس لمنطقة تعد من أهم واكبر المناطق بمشروع One Ninety والتى تشمل «W Residences Cairo» و«W Cairo»، فنحن حريصون على أن نقدم صورة مبتكرة للمناطق السكنية الفندقية التى تقدم لقاطنيها وزوارها خدمات عالية الجودة تحت إدارة واحدة من أشهر العلامات التجارية العالمية شركة ماريوت الدولية بشهرتها الواسعة كواحدة من افضل شركات الضيافة عالميًا، آملين أن تكون شركة LMD مساهمًا ومساندًا حقيقيًا فى جهود الدولة لدعم ملف التصدير العقارى وخطتها لتشجيع السياحة واستهداف 30 مليون سائح فى 2026 من خلال ما توفره شركتنا من مشروعات عقارية مختلفة».