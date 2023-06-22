جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 22 يونيو إقامة 3 مباريات من العيار الثقيل في الدوري المصري وبطولة كأس مصر.

حيث يلتقي الأهلي مع نظيره حرس الحدود في الدوري، بينما تقام مباراتي بيراميدز والإتحاد السكندري والمقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتعرض بوابة الوفد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

تنطلق مباراة فريقي الأهلى ونظيره حرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود على قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- حمدي فتحي- حسين الشحات- أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس مصر

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس الموافق22 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد

من المقرر ان تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت 1 ، بتعليق مؤمن حسن على قناة صوتية أولي فيما قناة صوتية ثانية بتعليق طارق حسن على القناة الصوتية الثانية .

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا، وتنطلق الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس2.

قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس