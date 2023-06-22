ماكرون: على كل بلد اختيار الطريق المناسب لها لمواجهة التغيرات المناخية

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إن هناك الكثير من السيولة والأموال فى العالم، ولو وضعنا كل ذلك بخدمة كل الآداب لمواجهة الفقر ومكافحة التغيرات المناخية، أعتقد أنه بوسعنا بتلك الأموال تحقيق تلك الأهداف.

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يجب على كل بلد أن يختار الطريق الذى ينسابه من أجل مواجهة التغيرات المناخية

وأشار “ماكرون” خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، إلى أنه يجب على كل بلد أن يختار الطريق الذى ينسابه من أجل مواجهة التغيرات المناخية.

علينا اليوم أن نقوم بصدمة استثمارية لمواجهة كل هذه الأزمات

وتابع: "أن هذا فى إطار السيادة لكل دولة، معقبا: “فكرنا بآليات أخرى على صعيد التنوع البيولوجي، وعلينا اليوم أن نقوم بصدمة استثمارية لمواجهة كل هذه الأزمات، سواء كان التغير المناخي أو غيرها، ويجب على هذا الصعيد أن نفكر بتنظيم جديد”.

وتابع الرئيس الفرنسي: “نجاح حشد العديد من الوسائل الكافية من أجل خدمة هذه الأهداف”.