إلغاء ندب رئيس لجنة ومساعديه لتقصيرهم في عملهم بأزهر الشرقية

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، الامتحانات في مادة الأدب والنصوص والمطالعة، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية، أي شكاوي تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

وتفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للاطمئنان على سير انتظام الامتحانات على الوجه الأكمل.

وخلال تفقده لجان إحدى الإدارات النائية، قرر رئيس الإدارة المركزية إلغاء ندب رئيس اللجنة والمساعد الثقافي، والمساعد الشرعي؛ لتقصيرهم في المهام المكلفين بها، وعدم تفعيل وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على الوجه الأكمل.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية، والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق، مؤكدًا على منع الغش بكافة طرقه وأشكاله، مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، بأنه لن يسمح بأي تقصير بأي لجنة بأى حال، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون على المخالفين والمقصرين في عملهم.