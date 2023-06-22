إقبال على أضاحي العجول بالبحر الأحمر

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك ومن عادات المصريين ذبح الأضاحى عقب صلاة العيد والأضحية غما أن تكون ضأن او ماعز أو عجول أو جمال.

وبدأت فى مدينة الغردقة إقامة عدد من الشوادر لبيع الأضاحى.

وقال محمد عاشور جزار إن أسعار الأضاحي لم يحدث فيها تغيير كبير منذ أيام بسبب كثرة المعروض من العجول البقرية والجاموسي والخرفان.

ويصل سعر كيلو الضأن قايم 175 جنيه الكيلو والعجالى 150 جنيه الكيلو والماعز 200 جنيه الكيلو .

إقبال المواطنين بالبحر الأحمر على حجز العجول

مؤكداً أنه بدأ حجز الأضاحي من الآن وهذا العام وإقبال المواطنين بالبحر الأحمر على حجز العجول، حيث إن المواطن يستطيع أن يدفع 10 آلاف جنيه ويشترك فى عجل مع مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء

وأضاف أن العجل الذى يصل وزنه الى 350 كيلو يصفى 200 كيلو، أما الخروف يصفى 20 كيلو نظرا لوجود اللية و إحتواء لحم الخروف على دهون كثيرة.

لافتاً إلى أن أسعار العجول تقترب من 67500 ألف جنيه للعجل الذي يصل وزنه 450 جنيها.

و يصل الخروف الذي يصل وزنه إلى 40 كيلو 7 آلاف جنيه وهو متوسط الأوزان الصالحة للأضحية ويصل عمرها إلى أكثر من عام فى العجول و من 6 شهور الى عام فى الضأن .

وتخفيفا عن كاهل المواطنين قامت مديرية الزراعة بالبحر الاحمر بطرح الخراف الحية بسعر 163 جنيه للكيلو فى منافذ المديرية بجميع مدن المحافظة

كما أفادت وزارة الأوقاف بأن أسعار صكوك الأضاحي لعام 2023 تختلف من الصك المستورد والصك البلدي حيث يبلغ سعر الصك المستورد بها خمسة آلاف جنيه أما سعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف جنيه.

واكد وزارة الأوقاف خلال إعلانها عن أسعار صكوك الأضاحي أن من أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الخمسة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه.



كما ذكرت وزارة الأوقاف أن من أراد شراء صك بلدي عليه دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه

وبخلاف أسعار صكوك الأضاحي أكدت وزارة الأوقاف أن من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة:

300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات البنكية أو من خلال خدمة فوري.

في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي و الذى أقيم بمسجد العفيفي ب‏محافظة البحر الاحمر امس الأربعاء ٢١ يونيه2023م تحت عنوان: "شعيرة الأضحية" بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن للأضحية مقاصد سامية فهي من جهة طهرة للمال وصاحبه ومن جهة أخرى إغناء للفقراء، وتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأن الأجر على قدر التوسعة على الفقراء والمحتاجين وأنه كما تتحقق الأضحية بالذبح تتحقق بالصك ولا شك أن الصك يعظم من نفع الأضحية وثوابها وبخاصة لمن لا يملك آلية لتوزيعها على الوجه الأمثل مما يجعلها تصل إلى مستحقيها الحقيقيين وهو ما يزيد من نفع الأضحية وثوابها في آن واحد، كما أنه يحقق إيصال الخير إلى مستحقيه بعزة وكرامة وشراء الصكوك توسعة على عامة الفقراء في المناطق الأكثر احتياجًا.

الشادر

الشادر

الشادر

الشادر

الشادر

الشادر