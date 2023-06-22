عاجل
أهداف قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا (ِشاهد) الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد"احتفالًا بذكرى 30 يونيو يوفنتوس يُعلن رحيل دي ماريا ونهاية رحلته مع النادي ماكرون: مكافحة الفقر والتغير المناخي على رأس أولويات قمة باريس (فيديو) عيد الأضحى 2023.. موعد الصلاة في جميع محافظات مصر
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

وزير الحج السعودي يعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يتناول آخر الاستعدادات للرحلة الإيمانية

وزير الحج السعودي
وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة

 يعقد وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا مساء اليوم الخميس بمدينة جدة، يتناول فيه آخر الاستعدادات لموسم الحج. 

يأتى المؤتمر فى إطار اللقاءات الدورية للتواصل الحكومى التى تنظمها وزارة الإعلام. 

 يستعرض الوزير خلال المؤتمر التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام، والخدمات الإلكترونية لتيسير رحلة الحاج، ومستجدات وزارة الحج والعمرة في تنظيم الحج، والتسهيلات التى تم تقديمها لتيسير قدوم المعتمرين.

 كما يجيب وزير الحج على أسئلة الصحفيين حول تنظيم أول موسم حج بعد انتهاء جائحة كورونا.

مواد متعلقة

IBM توفر برمجيات للتعليق وتحليل المباريات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي

انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين يُنهي حياة 31 شخصًا

جدول أعمال قمة ميثاق التمويل المالي العالمي بمشاركة الرئيس السيسي

أزهر الشرقية يكرم أوائل الشهادة الإبتدائية والإعدادية والقراءات بإدارة بلبيس

رئيس أزهر الشرقية يوجه بتوفير لجنة خاصة بالجعفرية لظهور أعراض اشتباه جدري بطالب

مواعيد القطارات قبل عيد الأضحى للوجهين البحري والقبلي
الجريدة الورقية