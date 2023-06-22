وزير الحج السعودي يعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يتناول آخر الاستعدادات للرحلة الإيمانية

يعقد وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا مساء اليوم الخميس بمدينة جدة، يتناول فيه آخر الاستعدادات لموسم الحج.

يأتى المؤتمر فى إطار اللقاءات الدورية للتواصل الحكومى التى تنظمها وزارة الإعلام.

يستعرض الوزير خلال المؤتمر التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام، والخدمات الإلكترونية لتيسير رحلة الحاج، ومستجدات وزارة الحج والعمرة في تنظيم الحج، والتسهيلات التى تم تقديمها لتيسير قدوم المعتمرين.

كما يجيب وزير الحج على أسئلة الصحفيين حول تنظيم أول موسم حج بعد انتهاء جائحة كورونا.